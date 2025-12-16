Возможные выборы и встреча с Трампом, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению выборов в случае прекращения огня, однако для этого важно обеспечить легитимность их результатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что такие шаги требуют сотрудничества законодателей и создания условий, при которых народ сможет выразить свою волю.

В то же время вопрос всеукраинского референдума об одобрении мирного соглашения пока не стоит на повестке дня. Зеленский отметил, что украинская власть стремится не усложнять и без того непростую жизнь граждан из-за преждевременных или спорных решений.

Выборы и легитимность

"Я сегодня еще раз подчеркнул нашим партнерам: я готов к выборам, и чтобы народ был готов - нужно сотрудничество законодателей, но прежде всего это возможность их провести", - подчеркнул президент.

Украинская сторона, по его словам, планирует тщательно подготовить предложения по мирным переговорам, чтобы обеспечить эффективный и справедливый процесс голосования в будущем.

Следующие шаги в мирных переговорах и встреча с Трампом

Зеленский также сообщил, что в ближайшие день-два украинская сторона завершит подготовку своих предложений. После этого американская сторона проведет консультации с Россией, а далее возможны переговоры с Дональдом Трампом.

Далее украинские и американские переговорщики встретятся в США — это может произойти уже в ближайший уик-энд. Президент также отметил, что следующим шагом может стать встреча на уровне лидеров, в частности с Трампом.

