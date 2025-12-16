РУС
Новости
Возможные выборы и встреча с Трампом, - Зеленский

Зеленский о выборах и встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению выборов в случае прекращения огня, однако для этого важно обеспечить легитимность их результатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что такие шаги требуют сотрудничества законодателей и создания условий, при которых народ сможет выразить свою волю.

В то же время вопрос всеукраинского референдума об одобрении мирного соглашения пока не стоит на повестке дня. Зеленский отметил, что украинская власть стремится не усложнять и без того непростую жизнь граждан из-за преждевременных или спорных решений.

Выборы и легитимность

"Я сегодня еще раз подчеркнул нашим партнерам: я готов к выборам, и чтобы народ был готов - нужно сотрудничество законодателей, но прежде всего это возможность их провести", - подчеркнул президент.

Украинская сторона, по его словам, планирует тщательно подготовить предложения по мирным переговорам, чтобы обеспечить эффективный и справедливый процесс голосования в будущем.

Следующие шаги в мирных переговорах и встреча с Трампом

Зеленский также сообщил, что в ближайшие день-два украинская сторона завершит подготовку своих предложений. После этого американская сторона проведет консультации с Россией, а далее возможны переговоры с Дональдом Трампом.

Далее украинские и американские переговорщики встретятся в США — это может произойти уже в ближайший уик-энд. Президент также отметил, что следующим шагом может стать встреча на уровне лидеров, в частности с Трампом.

  • Ранее Зеленский прокомментировал возможные территориальные уступки и создание "буферной зоны" на Донбассе, подчеркнув принципиальную позицию Киева. По его словам, Россия пока не изменила своей цели - захватить Донбасс, тогда как Украина отстаивает практическую, справедливую позицию и не намерена передавать оккупированные территории.

выборы (24850) Германия (7443) Зеленский Владимир (23007) переговоры (5386) референдум (1506) Трамп Дональд (7264)
Походу умєров договорився про амністії всій мафії
16.12.2025 01:19 Ответить
Ше один легітимний..другий сидить в ростові, а ти куди подашся?
16.12.2025 01:31 Ответить
Трамп тут не допоможе. Легітимність результатів виборів забезпечує тільки народ України. Десь тут був один «легітимний», він може підтвердити.
16.12.2025 01:24 Ответить
Походу умєров договорився про амністії всій мафії
Та він собі не може виторгувати амністії. Підписав все що просили а потім прийшли Мерц з Макроном і привіт
Спочатку зупини війну!
До виборів він вже готовий...
Дебіла кусок!
Трамп тут не допоможе. Легітимність результатів виборів забезпечує тільки народ України. Десь тут був один «легітимний», він може підтвердити.
"Глава держави підкреслив, що такі кроки потребують співпраці законодавців".
Так законодавці, як і Зеленський не зацікавлені в виборах.
90% пролетить на виборах.
Ше один легітимний..другий сидить в ростові, а ти куди подашся?
Колишній президент Сирії Башар Асад живе на Рубльовці, поруч із колишнім президентом України Януковичем.
коли зеленський🤡 вже готов до виборів , значить фьодоров йому вже гарантував відцефровані голоси ...небезпека реальна ...
Але здав країну Умєров.
А Умєров - це хто? Якщо єтось і може здати, то тільки Зєлєнскій.
А як відносно скасування воєнного стану.? Без цього які вибори.
Себто Капітуляцію України у війні проти москальських окупантів - яку шахрай Зеленський подає під видом псевдо-''мирної'' угоди він збирається підписувати не враховуючи думку і голос Українського народу.
Це називається узурпація влади Зеленським - державна зрада і кримінальний злочин.
За таке під час війни можна поплатитись і власним життям.
Коли брешуть вони забувають що говорили на передодні,.амінь
Не можливі. Інакше прийдеться присісти.
А можливо і повиснути. Нарід може бути злий.
Щоб путька з трампом всрались
потрібно вибрати правильних націоналістів
змогли ж зеленського вибрати?
То тепер не треба дурними бути,
тобто, обирати тих, хто путіну подобається
і за кого вони в наші вибори 100% всунуться,
як завжди.
про тих старих пердунів слід забути
вони всім відомі і росії підходять.
От і спостерігайте - хто робить виборчу рекламу
на мільярди і звучить з усіх сайтів та телевізорів і бордів -
то їхнє лайно
Вони готові всім по мільйону роздати, лиш би
проросійське лайно пройшло.
Перша ознака українського президента- не знає російської мови
Ніколи не вчив , не говорив і насрав на неї.
Я ворог всієї цієї ЗЕбанутої блювотини, це зграя злодюг і мародерів, один тільки Міндіч чого вартий, а ЗЕбануті всі такі як він, які наживаються на крові українців що захищають нас від дикої кацапської орди. Але проводити вибори, коли мільййони виїхали за кордой і майже мільйон воїнів на фронті - це чисте безумство, якого потребує фюрер свинорейху ***** і його друган Трампидло.
