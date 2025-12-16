Возможные выборы и встреча с Трампом, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению выборов в случае прекращения огня, однако для этого важно обеспечить легитимность их результатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции.
Глава государства подчеркнул, что такие шаги требуют сотрудничества законодателей и создания условий, при которых народ сможет выразить свою волю.
В то же время вопрос всеукраинского референдума об одобрении мирного соглашения пока не стоит на повестке дня. Зеленский отметил, что украинская власть стремится не усложнять и без того непростую жизнь граждан из-за преждевременных или спорных решений.
Выборы и легитимность
"Я сегодня еще раз подчеркнул нашим партнерам: я готов к выборам, и чтобы народ был готов - нужно сотрудничество законодателей, но прежде всего это возможность их провести", - подчеркнул президент.
Украинская сторона, по его словам, планирует тщательно подготовить предложения по мирным переговорам, чтобы обеспечить эффективный и справедливый процесс голосования в будущем.
Следующие шаги в мирных переговорах и встреча с Трампом
Зеленский также сообщил, что в ближайшие день-два украинская сторона завершит подготовку своих предложений. После этого американская сторона проведет консультации с Россией, а далее возможны переговоры с Дональдом Трампом.
Далее украинские и американские переговорщики встретятся в США — это может произойти уже в ближайший уик-энд. Президент также отметил, что следующим шагом может стать встреча на уровне лидеров, в частности с Трампом.
- Ранее Зеленский прокомментировал возможные территориальные уступки и создание "буферной зоны" на Донбассе, подчеркнув принципиальную позицию Киева. По его словам, Россия пока не изменила своей цели - захватить Донбасс, тогда как Украина отстаивает практическую, справедливую позицию и не намерена передавать оккупированные территории.
До виборів він вже готовий...
Дебіла кусок!
Так законодавці, як і Зеленський не зацікавлені в виборах.
90% пролетить на виборах.
Це називається узурпація влади Зеленським - державна зрада і кримінальний злочин.
За таке під час війни можна поплатитись і власним життям.
потрібно вибрати правильних націоналістів
змогли ж зеленського вибрати?
То тепер не треба дурними бути,
тобто, обирати тих, хто путіну подобається
і за кого вони в наші вибори 100% всунуться,
як завжди.
про тих старих пердунів слід забути
вони всім відомі і росії підходять.
От і спостерігайте - хто робить виборчу рекламу
на мільярди і звучить з усіх сайтів та телевізорів і бордів -
то їхнє лайно
Вони готові всім по мільйону роздати, лиш би
проросійське лайно пройшло.
Перша ознака українського президента- не знає російської мови
Ніколи не вчив , не говорив і насрав на неї.