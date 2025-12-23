Тільки 7% читачів "Цензор.НЕТ" вірять, що нинішній етап перемовин завершиться миром. 72% не вірять у перемовини взагалі, - опитування

Більшість читачів Цензор.НЕТ не вірять, що мирні переговори здатні швидко завершити війну. Про це свідчать результати анонімного опитування, проведеного редакцією.

Цензор.НЕТ провів опитування серед читачів нашого Telegram-каналу щодо їхніх очікувань від мирних перемовин.

Голосування

"Чи вірите Ви в завершення війни внаслідок переговорів між Україною та Росією за посередництва США?", - поставила питання наша редакція.

Варіанти відповіді: "так", "ні", "так, але не скоро".

В опитуванні вже взяли участь майже 15 тисяч читачів.

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Як проголосувати?

Голосування наразі триває у нашому телеграм-каналі, тож Ви можете віддати свій голос за посиланням.

Результати

Як свідчать результати опитування, лише 7 % опитаних вірять, що перемовини принесуть мир. 72% читачів "Цензор.НЕТ" не вірять у результативність перемовин.

Ще понад 20% опитаних вважають, що мир після перемовин можливий, але не в найближчій перспективі.

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