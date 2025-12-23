Тільки 7% читачів "Цензор.НЕТ" вірять, що нинішній етап перемовин завершиться миром. 72% не вірять у перемовини взагалі, - опитування
Більшість читачів Цензор.НЕТ не вірять, що мирні переговори здатні швидко завершити війну. Про це свідчать результати анонімного опитування, проведеного редакцією.
Цензор.НЕТ провів опитування серед читачів нашого Telegram-каналу щодо їхніх очікувань від мирних перемовин.
Голосування
"Чи вірите Ви в завершення війни внаслідок переговорів між Україною та Росією за посередництва США?", - поставила питання наша редакція.
Варіанти відповіді: "так", "ні", "так, але не скоро".
В опитуванні вже взяли участь майже 15 тисяч читачів.
Як проголосувати?
Голосування наразі триває у нашому телеграм-каналі, тож Ви можете віддати свій голос за посиланням.
Результати
Як свідчать результати опитування, лише 7 % опитаних вірять, що перемовини принесуть мир. 72% читачів "Цензор.НЕТ" не вірять у результативність перемовин.
Ще понад 20% опитаних вважають, що мир після перемовин можливий, але не в найближчій перспективі.
Будь ласка, зачекайте...
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Що стосується Порошенка, так хоч тут не брешіть. Набрехалися вже у 2019 році і зробили найгірше для України. Порошенко на допомогу ЗСУ витратив своїх 7 мільярдів. У нього є свій фонд і є ще гроші волонтерів( громадян) - справа громад. То зовсім інше.
А які фонди відкрив Зеленський? Хіба що доступ міндіча та Цукермана до мільярдів державних грошей, з яких ''двушками'' кожну неділю возили на підтримку російської армії.