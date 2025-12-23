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Новини Мирні перемовини
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Тільки 7% читачів "Цензор.НЕТ" вірять, що нинішній етап перемовин завершиться миром. 72% не вірять у перемовини взагалі, - опитування

перемовини з США

Більшість читачів Цензор.НЕТ не вірять, що мирні переговори здатні швидко завершити війну. Про це свідчать результати анонімного опитування, проведеного редакцією.

Цензор.НЕТ провів опитування серед читачів нашого Telegram-каналу щодо їхніх очікувань від мирних перемовин. 

Голосування

"Чи вірите Ви в завершення війни внаслідок переговорів між Україною та Росією за посередництва США?", - поставила питання наша редакція.

Варіанти відповіді: "так", "ні", "так, але не скоро".

В опитуванні вже взяли участь майже 15 тисяч читачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 68% читачів Цензор.НЕТ проти виборів під час війни, - опитування

Як проголосувати?

Голосування наразі триває у нашому телеграм-каналі, тож Ви можете віддати свій голос за посиланням.

Результати

Як свідчать результати опитування, лише 7 % опитаних вірять, що перемовини принесуть мир. 72% читачів "Цензор.НЕТ" не вірять у результативність перемовин.

Ще понад 20% опитаних вважають, що мир після перемовин можливий, але не в найближчій перспективі.

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голосування на цензор.НЕТ

Також читайте: Українці довіряють ЗСУ, ДСНС і добровольцям, а не довіряють Верховній Раді та уряду, - опитування

Автор: 

опитування (2214) перемовини (3856)
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Топ коментарі
+24
Опрос говорить про те що читачі Цензора адекватні люди, з кацапами миру бути не може, тільки війна!
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23.12.2025 08:56 Відповісти
+20
Хто Зеленський втримав країну під час нападу? Якби не Зеленський, то і можливо нападу не було у 2022 році. Не було б кому розмінувати Чонгар, відвести наші війська із 20-ти позицій в чисте поле, знищити ракетні програми, всі бюджетні гроші витратити на ''велике будівництво''. Країну втримали ЗСУ і народ, а Зе десь в підвалі їв мівіну, а татаров вирізав ''всіх чеченців'. Потім Зе звільнив головкома Залужного і 16 найдосвідченіших генерала Генштабу і фронт посипався.
Що стосується Порошенка, так хоч тут не брешіть. Набрехалися вже у 2019 році і зробили найгірше для України. Порошенко на допомогу ЗСУ витратив своїх 7 мільярдів. У нього є свій фонд і є ще гроші волонтерів( громадян) - справа громад. То зовсім інше.
А які фонди відкрив Зеленський? Хіба що доступ міндіча та Цукермана до мільярдів державних грошей, з яких ''двушками'' кожну неділю возили на підтримку російської армії.
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23.12.2025 09:41 Відповісти
+11
А хто має бути на Цензорі, овечки і барани 73%? Для них їх лідер за мільярди державних грошей зробив марафон. Особисто я не вірю, що Зеленський може щось нормальне зробити для України. Його турбота за таких як міндічі, цукермани, шефіри, шурми та герої росії деркачі.
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23.12.2025 09:08 Відповісти

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