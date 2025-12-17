УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10229 відвідувачів онлайн
Новини Опитування про довіру
2 130 52

Українці довіряють ЗСУ, ДСНС і добровольцям, а не довіряють Верховній Раді та уряду, - опитування

Соціологічне опитування: кому українці довіряють

Громадяни України найчастіше висловлюють довіру серед державних та суспільних інститутів до Збройних сил України (92% опитаних), Державної служби з надзвичайних ситуацій (86%), волонтерських організацій (81%), добровольчих загонів (78%), Національної гвардії України (72%), Головного управління розвідки (71%), Державної прикордонної служби (70,5%).

Як свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, високий рівень довіри українці мають до Служби безпеки України та Церкви, громадських організацій, Міністерства оборони України, Національного банку України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кому українці найменше довіряють

Більшість респондентів висловлюють недовіру Верховній Раді України (не довіряють їй 76%), державному апарату (чиновникам) (75%), Уряду України (73%), політичним партіям (71,5%), судам (судовій системі загалом) (66%), Прокуратурі (60%), політичній опозиції (59%), українській владі в цілому (57%).

Читайте: 92% українців під час війни найбільше довіряють ЗСУ, - опитування

"За останній рік найбільш помітне зростання частки тих, хто довіряє антикорупційним інститутам, що пов’язано з викриттям ними низки фактів корупції у вищих ешелонах влади, хоча частка тих, хто довіряє антикорупційним інститутам, навіть зараз залишається меншою, ніж частка тих, хто довіряє", - зазначають у Центрі Разумкова.

Частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, становила 32,5%, а тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються в неправильному напрямі - 48%.

Також читайте: Бутусов - у топі рейтингу блогерів, яких найчастіше дивляться у соцмережах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВР (15185) ДПСУ Держприкордонслужба (6786) опитування (2204) українці (2760) Центр Разумкова (204) Національна гвардія НГУ (1812) добровольці (1002) ДСНС (5383) ЗСУ (8908) ГУР (905)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Отакої! А хто ж завів у ВР всіх цих масажистів і тамад з весільними фотографами, які зі "стюардес" і амеб сформували уряд?

Хто дав "своЄму_парню" необмежену владу?

Хто "зробив_сам_себе_аж_два_рази"?
показати весь коментар
17.12.2025 15:15 Відповісти
+13
А царьку-95 довіряють? Чи він має позитивний стосунок до ЗСУ?
показати весь коментар
17.12.2025 15:14 Відповісти
+11
А царю довіряють? А може не довіряють?
показати весь коментар
17.12.2025 15:14 Відповісти

Завантаження...

 
 