92% українців під час війни найбільше довіряють ЗСУ, - опитування

Збройні сили України, рятувальники ДСНС та волонтерські організації залишаються лідерами довіри громадян під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Центру Разумкова.

Водночас до політичних інститутів рівень довіри є суттєво нижчим, за винятком президента.

Армії довіряють 92,6% респондентів (баланс довіри +87 пунктів). ДСНС отримала 86,3%, а волонтерські організації - 81,5%. Також у топі рейтингу - добровольчі загони (78,3%) та Національна гвардія (76,6%).

Читайте також: 71% українців вважають, що корупція під час війни зросла, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Головному управлінню розвідки МО довіряють 73,3%, Державній прикордонній службі - 75,2%, СБУ - 66,4%, Міноборони - 66,6%. Президент має підтримку 52,4% опитаних, тоді як 40,4% йому не довіряють.

Церкві довіряють 53,9% українців, місцевим радам - 42,3%. Медіа України мають майже рівний баланс - 44,1% довіри проти 48,5% недовіри.

Найнижчі показники отримали політичні інститути: Верховна Рада - 17,2% довіри, державний апарат - 12,6%, політичні партії - 11,5%. Довіра до уряду становить 22,5%, тоді як 70,2% громадян йому не довіряють.

Опитування проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 вересня 2025 року серед 1210 респондентів. Теоретична похибка вибірки - до 2,9%.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!