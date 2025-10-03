УКР
92% українців під час війни найбільше довіряють ЗСУ, - опитування

Збройні сили України, рятувальники ДСНС та волонтерські організації залишаються лідерами довіри громадян під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Центру Разумкова.

Водночас до політичних інститутів рівень довіри є суттєво нижчим, за винятком президента.

Армії довіряють 92,6% респондентів (баланс довіри +87 пунктів). ДСНС отримала 86,3%, а волонтерські організації - 81,5%. Також у топі рейтингу - добровольчі загони (78,3%) та Національна гвардія (76,6%).

Головному управлінню розвідки МО довіряють 73,3%, Державній прикордонній службі - 75,2%, СБУ - 66,4%, Міноборони - 66,6%. Президент має підтримку 52,4% опитаних, тоді як 40,4% йому не довіряють.

Церкві довіряють 53,9% українців, місцевим радам - 42,3%. Медіа України мають майже рівний баланс - 44,1% довіри проти 48,5% недовіри.

Найнижчі показники отримали політичні інститути: Верховна Рада - 17,2% довіри, державний апарат - 12,6%, політичні партії - 11,5%. Довіра до уряду становить 22,5%, тоді як 70,2% громадян йому не довіряють.

Опитування проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 вересня 2025 року серед 1210 респондентів. Теоретична похибка вибірки - до 2,9%.

Дурня!!! В абсолюті!!!
03.10.2025 17:28 Відповісти
Війна почалась у 2014 році. Зеленський був обраний під час війни.
03.10.2025 17:31 Відповісти
Так виходить, що буба справжній гівноралісімус і гівнокомандуючий.
03.10.2025 17:42 Відповісти
Не справжній, бо під час війни вибори проводити не можна. Він сам сказав.
03.10.2025 17:49 Відповісти
ще 53 % диваків довіряють припізденту, хоча 25 % з них же бачать що він і до війни державу не підготував і території здав, і людей поклав, і накрав грошей
03.10.2025 17:34 Відповісти
ЗСУ реально нас захищає від кацапських диких орд. Кому ще довіряти в цій країні? Блазню? Чотирижди ухилянту може і довіряють дебіли, які повірили шуту, що у них закінчиться єпоха бідності. Ці дятли вже і кармани додаткові понашивали, але як були ідіотами, так і осталися, за шість років бубочка їм нічого і не підкинув. Що буба кукурікав, коли дурні його вибрали ? Я вам нічего не должен. Корочше, поводив цюцюркою по губам своїх виборців-ідіотів.
03.10.2025 17:40 Відповісти
Довіряти гундосому віслюку і одночасно не довіряти його оборзілим призначенцям - це явна шиза.
03.10.2025 17:44 Відповісти
А чому нема у списку дєрмака? Він же тут головний і всі питання вирішуються тільки через нього
03.10.2025 18:08 Відповісти
Це 52,4 довіряют президенту який нещодавно обіцяв три тисячі ракет ? я вже не кажу не готував країну до війни коли всі попереджали ,чотирижди ухилянт ,друзі якого погрузли в корупційних скандалах ітд.Також дивує висока довіра до церкви ,хотілось запитати а до московської церкви теж ,адже в більшості регіонів вона домінуюча.
03.10.2025 18:22 Відповісти
Нація без мізків
03.10.2025 18:27 Відповісти
От такі в Україні стримування та противаги - ЗСУ та їхня зброя ...

В США хочаб були до Трампа верховий СУД та Конгрес, а зараз й цього немає...
03.10.2025 18:30 Відповісти
 
 