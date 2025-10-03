РУС
92% украинцев во время войны больше всего доверяют ВСУ, - опрос

Вооруженные силы Украины, спасатели ГСЧС и волонтерские организации остаются лидерами доверия граждан во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

В то же время к политическим институтам уровень доверия существенно ниже, за исключением президента.

Армии доверяют 92,6% респондентов (баланс доверия +87 пунктов). ГСЧС получила 86,3%, а волонтерские организации - 81,5%. Также в топе рейтинга - добровольческие отряды (78,3%) и Национальная гвардия (76,6%).

Читайте также: 71% украинцев считают, что коррупция во время войны выросла, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Главному управлению разведки МО доверяют 73,3%, Государственной пограничной службе - 75,2%, СБУ - 66,4%, Минобороны - 66,6%. Президент имеет поддержку 52,4% опрошенных, тогда как 40,4% ему не доверяют.

Церкви доверяют 53,9% украинцев, местным советам - 42,3%. Медиа Украины имеют почти равный баланс - 44,1% доверия против 48,5% недоверия.

Самые низкие показатели получили политические институты: Верховная Рада - 17,2% доверия, государственный аппарат - 12,6%, политические партии - 11,5%. Доверие к правительству составляет 22,5%, тогда как 70,2% граждан ему не доверяют.

Опрос проведен социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 сентября 2025 года среди 1210 респондентов. Теоретическая погрешность выборки - до 2,9%.

Дурня!!! В абсолюті!!!
03.10.2025 17:28 Ответить
Війна почалась у 2014 році. Зеленський був обраний під час війни.
03.10.2025 17:31 Ответить
Так виходить, що буба справжній гівноралісімус і гівнокомандуючий.
03.10.2025 17:42 Ответить
ще 53 % диваків довіряють припізденту, хоча 25 % з них же бачать що він і до війни державу не підготував і території здав, і людей поклав, і накрав грошей
03.10.2025 17:34 Ответить
ЗСУ реально нас захищає від кацапських диких орд. Кому ще довіряти в цій країні? Блазню? Чотирижди ухилянту може і довіряють дебіли, які повірили шуту, що у них закінчиться єпоха бідності. Ці дятли вже і кармани додаткові понашивали, але як були ідіотами, так і осталися, за шість років бубочка їм нічого і не підкинув. Що буба кукурікав, коли дурні його вибрали ? Я вам нічего не должен. Корочше, поводив цюцюркою по губам своїх виборців-ідіотів.
03.10.2025 17:40 Ответить
 
 