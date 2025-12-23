РУС
9 867 25

Катастрофа вертолета Ми-24: погиб Герой Украины Александр Шемет, совершивший последний авиапрорыв на "Азовсталь". ФОТО

Командиром экипажа вертолета Ми-24, который потерпел катастрофу во время выполнения боевого задания 17 декабря, был уроженец Черниговщины, Герой Украины Александр Шемет. Именно он совершил последний авиапрорыв на "Азовсталь" в апреле 2022 года.

Об этом "Суспильному" рассказал брат погибшего Юрий Шемет, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали трагедии

"Вечером 17 декабря поступил приказ вылететь на перехват "шахидов". Борт поднялся, держал связь с пунктом управления. Впоследствии на пункте управления вертолет на радаре не фиксировался. Это говорит о том, что он уже упал. Подтверждение гибели есть. На месте падения найдены четыре трупа. Все члены экипажа погибли. Это уже факт", - рассказал брат погибшего военного.

По его словам, предварительное расследование установило, что вертолет столкнулся с "шахидом".

"Здесь еще такие обстоятельства, что этот "шахид" не был виден на пункте управления. Видимо, он летел очень низко. Те люди, которые проводили расследование, говорят, что такого они раньше не видели. Вертолет так сильно поврежден, что его, можно сказать, полностью разорвало на куски. Тела очень обгорели. Какой именно "шахид" попал в вертолет, также пока мне неизвестно", - рассказал Юрий.

Расследование продолжается

Брат погибшего командира сказал, что сейчас продолжается идентификация тел погибших и расследование, в рамках которого расшифровывают данные с "черного ящика" вертолета.

"Как мне сообщил племянник, неисправность вертолета или какая-то ошибка пилота — причиной этих событий быть не может. На самописце четко показано, что все параметры работали нормально", — добавил Юрий.

Что известно об Александре Шемете

Шемет
Фото предоставлено братом Александра Шемета для Суспільне.Чернігів

Александр Шемет родился в Корюковке Черниговской области, но большую часть жизни прожил во Львовской области, где служил после окончания военного вуза. Он участвовал в АТО на востоке Украины с 2015 года, а в начале полномасштабного вторжения России защищал Киев.

Имеет награды:

  • "Казацкий крест" I и II степеней,
  • был награжден орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого III степени.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Александр Шемет получил после последнего авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе. Боевое задание выполнял 5 апреля 2022 года.

"Он выполнил полет в оккупированный Мариуполь, доставлял туда боеприпасы, медикаменты, а обратно забирал раненых. Когда они летели обратно, то попали под сильный обстрел, но он сумел сохранить машину, экипаж и успешно вернуться обратно", - поделился брат погибшего военного.

13 декабря Александру Шемету исполнилось 55 лет. У мужчины остались жена, дочь, сын, брат и мама. Сын Александра также военный.

Что предшествовало

  • Напомним, что 17 декабря во время выполнения боевого задания по отражению вражеской атаки погиб экипаж украинского вертолета Ми-24 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Читайте также: Экипаж вертолета Ми-24 12-й ОБрАА погиб при выполнении боевого задания

Автор: 

Топ комментарии
+24
Цей випадок не має відношення до старіння. Гелікоптер був знищений ще у повітрі. Керівництво пише що зіштовхнувся із шахедом, але скорше за все або був збитий самим шахедом (не випадково), або установленою на шахед ракетою.
Тому стає зрозумілим, що основним засобом збиття шахедів мають стати дрони перехоплювачі.
показать весь комментарий
23.12.2025 02:19 Ответить
+17
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

надзвичайно сміливий чоловік !

співчуття рідним....

.
показать весь комментарий
23.12.2025 02:19 Ответить
+13
До чого тут про техніку молоти, якщо врізався шахед орків!?!?
показать весь комментарий
23.12.2025 02:12 Ответить
Техніка вся стара - їй часто 40-60 років. Ресурс давно вичерпано.

Українці маючи найбільшу країну Европи і найбільш ресурсну країну Европи вибирали кретинів і так і не замінили те що уже давно мало бути списане
показать весь комментарий
23.12.2025 02:02 Ответить
До чого тут про техніку молоти, якщо врізався шахед орків!?!?
показать весь комментарий
23.12.2025 02:12 Ответить
Устаткування мало здалеку "побачити" шахеда, та знищити його за допомогою власного озброєння. А стара радянська техніка допустила тупо зіткнення із шахедом, про що й мова.
показать весь комментарий
23.12.2025 07:17 Ответить
Так , техніка стара , але вона була в надійних руках . Не так давно приїзжали на агрофірму , тут є в нас , сварного шукали . Гвинтокрила варити.
показать весь комментарий
23.12.2025 05:07 Ответить
Кому що, а цьому головне виконати завдання по методички.
Слава Героям і вічная пам'ять захисникам України
показать весь комментарий
23.12.2025 05:19 Ответить
Світла Вічна пам'ять справжньому Герою України❤️🙏Низький уклін
показать весь комментарий
23.12.2025 07:39 Ответить
Цей випадок не має відношення до старіння. Гелікоптер був знищений ще у повітрі. Керівництво пише що зіштовхнувся із шахедом, але скорше за все або був збитий самим шахедом (не випадково), або установленою на шахед ракетою.
Тому стає зрозумілим, що основним засобом збиття шахедів мають стати дрони перехоплювачі.
показать весь комментарий
23.12.2025 02:19 Ответить
в цьому випадку не можно виключати що дрон керувався оператором у реальному часі, і оператор бачив гелікоптер через оптичну станцію. Тому подібним збиттям "шахедів" повинні займатись або дрони-перехоплювачі, або літаки турбопропи, у яких швидкість і маневреність відчутно вища за швидкість і маневреність "шахеда".
показать весь комментарий
23.12.2025 02:34 Ответить
Але не швидше і маневриніше ніж ракета на Шахеді. На жаль часи охоти пілотованими Тукано с гарматами в кулеметами закінчились раніше ніж розпочалися.
показать весь комментарий
23.12.2025 03:27 Ответить
дуже не впевнений, що той експеримент з древньою як гівно мамонта Р-60 з кутом цілевказання навіть у модифкованої ГСМ у 30 градусів буде мати подальший широкий розвиток. І треба ще враховувати що оператору треба націлювати дрон досить значний проміжок часу поки ГСН не захопить ціль. Тобто оператор дрона має задачу вести повноцінний повтряний бій на цій трикутній балалайці. Тому ефективність така собі. Та і на низьких висотах, на яких зазвичай летять шахєди, дальність цієї ракети менше двох кілометрів. Але навіть і до такого анало-говнєтного рішення все ж треба поставитись серйозно, бо на кону життя пілотів, щоб не підставлятись під такі ураження. І це потребує переглянути тактику і засоби протидії нашої авіаційної компоненти ППО з урахуванням цієї нової потенційної загрози.
показать весь комментарий
23.12.2025 04:09 Ответить
Вже описували в падки з шахедами що керуються ШІ і ніяких операторів не потрібно
показать весь комментарий
23.12.2025 07:31 Ответить
Ви в штабі авіації служите?Такі висновки роблять не демагоги а фахівці.
Вічного поьоту Герой,спи спокійно
показать весь комментарий
23.12.2025 07:32 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

надзвичайно сміливий чоловік !

співчуття рідним....

.
показать весь комментарий
23.12.2025 02:19 Ответить
Олександр Шемет Герой як Людина , Герої Воїн Совісті !!! може встиг навчити молодь, літати так професійно на вертушках ...🙏 ...
показать весь комментарий
23.12.2025 02:23 Ответить
русня останнім часом встановлює на деяких шлюхедах некеровані авіаційні ракети. Могли тупо збити гелікоптер.
показать весь комментарий
23.12.2025 02:50 Ответить
Кацапы писали, что его сбили ракетой воздух воздух, которая была установлена на шахед. Действительно зачем морозить всякую хрень, Когда враг уже давно сообщил всё как есть. Это ничуть не умаляет подвиги героя
показать весь комментарий
23.12.2025 05:02 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
показать весь комментарий
23.12.2025 02:54 Ответить
Чи зробить керівництво висновки з цієї трагедії? Не можна так збивати шахеди
показать весь комментарий
23.12.2025 02:56 Ответить
Скільки вже на цих шахедах ми втратили літаків, гелікоптерів і людей вже не полічити. А висновків так і не зробили.
показать весь комментарий
23.12.2025 03:36 Ответить
Вічного польоту, Герою
показать весь комментарий
23.12.2025 05:39 Ответить
Редакторам треба згадати і трьох інших льотчиків, загиблого екіпажу.
показать весь комментарий
23.12.2025 07:54 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
23.12.2025 08:20 Ответить
Герої не вмирають!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть кацапні!
показать весь комментарий
23.12.2025 08:56 Ответить
Вічна пам'ять, 🙏та шана !
Це справжні Герої. Дуже сумно😔
бо реально, таких Людей мало !

Тут точно, шось не те... ворог підступний, мабудь шось вже вигадали, нелюди прокляті 😠
Нам остається розібратись, та не відставати з технологіями та вигадками, опанувати хитрість, та бити ворога їхнім же мечем!
показать весь комментарий
23.12.2025 08:58 Ответить
 
 