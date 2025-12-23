Катастрофа вертолета Ми-24: погиб Герой Украины Александр Шемет, совершивший последний авиапрорыв на "Азовсталь". ФОТО

Командиром экипажа вертолета Ми-24, который потерпел катастрофу во время выполнения боевого задания 17 декабря, был уроженец Черниговщины, Герой Украины Александр Шемет. Именно он совершил последний авиапрорыв на "Азовсталь" в апреле 2022 года.

Об этом "Суспильному" рассказал брат погибшего Юрий Шемет, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали трагедии

"Вечером 17 декабря поступил приказ вылететь на перехват "шахидов". Борт поднялся, держал связь с пунктом управления. Впоследствии на пункте управления вертолет на радаре не фиксировался. Это говорит о том, что он уже упал. Подтверждение гибели есть. На месте падения найдены четыре трупа. Все члены экипажа погибли. Это уже факт", - рассказал брат погибшего военного.

По его словам, предварительное расследование установило, что вертолет столкнулся с "шахидом".

"Здесь еще такие обстоятельства, что этот "шахид" не был виден на пункте управления. Видимо, он летел очень низко. Те люди, которые проводили расследование, говорят, что такого они раньше не видели. Вертолет так сильно поврежден, что его, можно сказать, полностью разорвало на куски. Тела очень обгорели. Какой именно "шахид" попал в вертолет, также пока мне неизвестно", - рассказал Юрий.

Расследование продолжается

Брат погибшего командира сказал, что сейчас продолжается идентификация тел погибших и расследование, в рамках которого расшифровывают данные с "черного ящика" вертолета.

"Как мне сообщил племянник, неисправность вертолета или какая-то ошибка пилота — причиной этих событий быть не может. На самописце четко показано, что все параметры работали нормально", — добавил Юрий.

Что известно об Александре Шемете

Фото предоставлено братом Александра Шемета для Суспільне.Чернігів

Александр Шемет родился в Корюковке Черниговской области, но большую часть жизни прожил во Львовской области, где служил после окончания военного вуза. Он участвовал в АТО на востоке Украины с 2015 года, а в начале полномасштабного вторжения России защищал Киев.

Имеет награды:

"Казацкий крест" I и II степеней,

был награжден орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого III степени.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Александр Шемет получил после последнего авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе. Боевое задание выполнял 5 апреля 2022 года.

"Он выполнил полет в оккупированный Мариуполь, доставлял туда боеприпасы, медикаменты, а обратно забирал раненых. Когда они летели обратно, то попали под сильный обстрел, но он сумел сохранить машину, экипаж и успешно вернуться обратно", - поделился брат погибшего военного.

13 декабря Александру Шемету исполнилось 55 лет. У мужчины остались жена, дочь, сын, брат и мама. Сын Александра также военный.

Что предшествовало

Напомним, что 17 декабря во время выполнения боевого задания по отражению вражеской атаки погиб экипаж украинского вертолета Ми-24 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Читайте также: Экипаж вертолета Ми-24 12-й ОБрАА погиб при выполнении боевого задания