Катастрофа вертольота Мі-24: загинув Герой України Олександр Шемет, який здійснив останній авіапрорив на "Азовсталь". ФОТО

Командиром екіпажу вертольота Мі-24, який зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання 17 грудня, був уродженець Чернігівщини, Герой України Олександр Шемет. Саме він здійснив останній авіапрорив на "Азовсталь"у квітні 2022 року.

Про це "Суспільному" розповів брат загиблого Юрій Шемет, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі трагедії

Як розповів брат загиблого, трагедія сталася на території Черкаської області.

"Ввечері 17 грудня надійшов наказ вилетіти на перехоплення "шахедів". Борт піднявся, тримав зв'язок із пунктом управління. Згодом на пункті управління вертоліт на радарі не фіксувався. Це говорить про те, що він уже впав. Підтвердження загибелі є. На місці падіння знайдено чотири трупи. Всі члени екіпажу загинули. Це вже факт",- розповів брат загиблого військового.

За його словами, попереднє розслідування встановило, що вертоліт зіштовхнувся із "шахедом".

"Тут ще такі обставини, що цей "шахед" не був видимий на пункті управління. Мабуть, він летів дуже низько. Ті люди, які проводили розслідування, кажуть, що такого вони раніше не бачили. Вертоліт так сильно пошкоджено, що його, можна сказати, повністю розірвало на шматки. Тіла дуже обгоріли. Який саме "шахед" влучив у вертоліт, також поки що мені не відомо",- розповів Юрій.

Розслідування триває

Брат загиблого командира сказав, що наразі триває ідентифікація тіл загиблих та розслідування, в межах якого розшифровують дані з "чорного ящика" вертольота.

"Як мені повідомив племінник, несправність вертольота чи якась помилка пілота — причиною цих подій бути не може. На самописці чітко показано, що всі параметри працювали нормально", - додав Юрій.

Що відомо про Олександра Шемета

Фото надане братом Олександра Шемета для Суспільне.Чернігів

Олександр Шемет народився у Корюківці на Чернігівщині, але більшу частину життя прожив у Львівській області, де служив після закінчення військового вишу. Він брав участь в АТО на сході України з 2015 року, а на початку повномасштабного вторгнення Росії обороняв Київ.

Має відзнаки:

"Козацький хрест" I та II ступенів,

був нагороджений орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького III ступеня.

Звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка" Олександр Шемет отримав після останнього авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі. Бойове завдання виконував 5 квітня 2022 року.

"Він виконав політ в окупований Маріуполь, доставляв туди боєприпаси, медикаменти, а назад забирав поранених. Коли вони летіли назад, то потрапили під сильний обстріл, але він зумів зберегти машину, екіпаж і успішно повернутися назад", - поділився брат загиблого військового.

13 грудня Олександру Шемету виповнилося 55 років. У чоловіка лишилася дружина, донька, син, брат та мама. Син Олександра також військовий.

Що передувало

Нагадаємо, що 17 грудня під час виконання бойового завдання з відбиття ворожої атаки загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

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