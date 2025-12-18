10 328 29
Екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї ОБрАА загинув під час виконання бойового завдання
17 грудня під час виконання бойового завдання з відбиття ворожої атаки загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.
Про це повідомила сама бригада, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Деталей щодо загиблих не уточнили.
"Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома", - наголошується у повідомленні.
Збір для підтримки загиблих
Бригада звертається до всіх небайдужих із проханням долучитися до підтримки родин загиблих.
- Збір відкрито для допомоги чотирьом родинам. Усі зібрані кошти буде передано родинам після завершення збору.
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/AVic13bhtt
Номер картки банки:
4874100022719192
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вічна пам'ять Героям.
Склад екіпажу на Мі-24 - троє, а тут загиблих чотири!
В Афганістані на особливо ризиковані завдання бортового техніка (інженера) можна було не брати - вирішував командир екіпажу або командування! Може і нам потрібно так дозволити?