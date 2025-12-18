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Новини Втрати України Авіація ЗСУ
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Екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї ОБрАА загинув під час виконання бойового завдання

Загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації

17 грудня під час виконання бойового завдання з відбиття ворожої атаки загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Про це повідомила сама бригада, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

Деталей щодо загиблих не уточнили.

"Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома", - наголошується у повідомленні.

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Збір для підтримки загиблих

Бригада звертається до всіх небайдужих із проханням долучитися до підтримки родин загиблих.

  • Збір відкрито для допомоги чотирьом родинам. Усі зібрані кошти буде передано родинам після завершення збору.

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/AVic13bhtt

Номер картки банки:

4874100022719192

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Екіпаж гелікоптера Мі-24 12 ОБрАА загинув під час виконання бойового завдання

Автор: 

авіація (4301) втрати (4704) ЗСУ (8913) вертоліт (921) пілот (149)
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Топ коментарі
+20
Уходять у небо Птахи... Такi потрiбнi...
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18.12.2025 16:41 Відповісти
+20

Вічна пам'ять Героям.
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18.12.2025 16:54 Відповісти
+13
Світла пам'ять!
Склад екіпажу на Мі-24 - троє, а тут загиблих чотири!
В Афганістані на особливо ризиковані завдання бортового техніка (інженера) можна було не брати - вирішував командир екіпажу або командування! Може і нам потрібно так дозволити?
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18.12.2025 16:54 Відповісти

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