Екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї ОБрАА загинув під час виконання бойового завдання

17 грудня під час виконання бойового завдання з відбиття ворожої атаки загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Про це повідомила сама бригада, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

Деталей щодо загиблих не уточнили.

"Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома", - наголошується у повідомленні.

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Збір для підтримки загиблих

Бригада звертається до всіх небайдужих із проханням долучитися до підтримки родин загиблих.

Збір відкрито для допомоги чотирьом родинам. Усі зібрані кошти буде передано родинам після завершення збору.

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/AVic13bhtt

Номер картки банки:

4874100022719192

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