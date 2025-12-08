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Новини Втрати України
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Під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув підполковник Євгеній Іванов (оновлено)

Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Обставини зʼясовуються.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота.

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загиблий пілот Іванов

Підполковник Іванов Євгеній Віталійович, льотчик другого класу, старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації. Йому було 48 років.

Свою службу в Збройних Силах України розпочав ще у 1995 році, присвятивши небу й військовій авіації майже три десятиліття.

Здійснив понад 200 бойових вильотів на винищувачі Су-27, знищуючи окупанта на різних напрямках фронту, збивав ворожі повітряні цілі, завдавав ударів по наземних об’єктах противника, брав участь у десятках складних повітряних операцій.

За мужність та героїзм Євгеній Іванов нагороджений орденом "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, відзнакою Президента України "За оборону України", а також медаллю "Залізний хрест".

У Євгенія залишилися дружина та маленький син.

Також читайте: Загиблий майор Сергій Бондар був льотчиком бригади "Привид Києва". ФОТО

Автор: 

втрати (4700) Повітряні сили (3487) пілот (141) 39 бригада тактичної авіації (4)
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Топ коментарі
+60
Царство Небесне!
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08.12.2025 17:00 Відповісти
+55
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08.12.2025 17:06 Відповісти
+53
Вічна пам'ять, та співчуття рідним!
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08.12.2025 17:07 Відповісти

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