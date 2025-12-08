Під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув підполковник Євгеній Іванов (оновлено)
Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Обставини зʼясовуються.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота.
Підполковник Іванов Євгеній Віталійович, льотчик другого класу, старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації. Йому було 48 років.
Свою службу в Збройних Силах України розпочав ще у 1995 році, присвятивши небу й військовій авіації майже три десятиліття.
Здійснив понад 200 бойових вильотів на винищувачі Су-27, знищуючи окупанта на різних напрямках фронту, збивав ворожі повітряні цілі, завдавав ударів по наземних об’єктах противника, брав участь у десятках складних повітряних операцій.
За мужність та героїзм Євгеній Іванов нагороджений орденом "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, відзнакою Президента України "За оборону України", а також медаллю "Залізний хрест".
У Євгенія залишилися дружина та маленький син.
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