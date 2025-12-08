Під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув підполковник Євгеній Іванов (оновлено)

Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Обставини зʼясовуються.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота.

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Підполковник Іванов Євгеній Віталійович, льотчик другого класу, старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації. Йому було 48 років.

Свою службу в Збройних Силах України розпочав ще у 1995 році, присвятивши небу й військовій авіації майже три десятиліття.

Здійснив понад 200 бойових вильотів на винищувачі Су-27, знищуючи окупанта на різних напрямках фронту, збивав ворожі повітряні цілі, завдавав ударів по наземних об’єктах противника, брав участь у десятках складних повітряних операцій.

За мужність та героїзм Євгеній Іванов нагороджений орденом "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, відзнакою Президента України "За оборону України", а також медаллю "Залізний хрест".

У Євгенія залишилися дружина та маленький син.

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