Во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб подполковник Иванов, - Воздушные силы
В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Обстоятельства выясняются.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота.
Низький уклін Захиснику України від ****** і КабМіндічів зеленського-єрмака-шиферів-….
❤️‼️🇺🇦🇪🇺💯⚒⚔️😡😡😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🫡⚔️🇺🇦🇪🇺❤️😡‼️
Спочивай з миром - хай Українська земля буде тобі пухом!
БІЛЬ.🥀🥀
Вічна памя'ть Герою 💔 в серцях Українців💙💛
Дякую за захист Незалежності України!!!
І сьогодні здохли дві кацапські гниди з Су-34... Нештатне спрацювання катапульти на стоянці... Хоч незалежний від нас..але знак помсти!!!