Во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб подполковник Иванов, - Воздушные силы

украинский Су-27

В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Обстоятельства выясняются.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота.

+18
Царство Небесне!
08.12.2025 17:00 Ответить
08.12.2025 17:00 Ответить
+16
08.12.2025 17:06 Ответить
08.12.2025 17:06 Ответить
+16
Вічна пам'ять, та співчуття рідним!
08.12.2025 17:07 Ответить
08.12.2025 17:07 Ответить
Царство Небесне!
08.12.2025 17:00 Ответить
08.12.2025 17:00 Ответить
Втрата і для України, а особливо, для Родини!!
Низький уклін Захиснику України від ****** і КабМіндічів зеленського-єрмака-шиферів-….
❤️‼️🇺🇦🇪🇺💯⚒⚔️😡😡😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🫡⚔️🇺🇦🇪🇺❤️😡‼️
08.12.2025 17:02 Ответить
08.12.2025 17:02 Ответить
08.12.2025 17:06 Ответить
08.12.2025 17:06 Ответить
Вічна Шана Герою!!!
08.12.2025 17:07 Ответить
08.12.2025 17:07 Ответить
Вічна пам'ять, та співчуття рідним!
08.12.2025 17:07 Ответить
08.12.2025 17:07 Ответить
08.12.2025 17:08 Ответить
08.12.2025 17:08 Ответить
Дякую за службу, пане Підполковнику!
Спочивай з миром - хай Українська земля буде тобі пухом!
08.12.2025 17:08 Ответить
08.12.2025 17:08 Ответить
С.У.М.
08.12.2025 17:14 Ответить
08.12.2025 17:14 Ответить
Тримай небо, Підполковник.
БІЛЬ.🥀🥀
08.12.2025 17:20 Ответить
08.12.2025 17:20 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава підполковнику Євгенію Іванову!
08.12.2025 17:21 Ответить
08.12.2025 17:21 Ответить
Герої не вмирають, поки пам'ять про них жива!!!
Вічна памя'ть Герою 💔 в серцях Українців💙💛
Дякую за захист Незалежності України!!!
08.12.2025 17:36 Ответить
08.12.2025 17:36 Ответить
Вічного польоту БРАТЕ!!!

І сьогодні здохли дві кацапські гниди з Су-34... Нештатне спрацювання катапульти на стоянці... Хоч незалежний від нас..але знак помсти!!!
08.12.2025 17:50 Ответить
08.12.2025 17:50 Ответить
 
 