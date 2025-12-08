Во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб подполковник Иванов, - Воздушные силы

В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Обстоятельства выясняются.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота.

