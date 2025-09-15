Із пілотом Олександром Боровиком, який загинув на Запорізькому напрямку, попрощалися у Борисполі. ФОТОрепортаж

14 вересня у Борисполі на Київщині попрощалися зі штурманом-героєм, льотчиком 2-го класу, кавалером ордена Богдана Хмельницького, підполковником Олександром Боровиком, який загинув на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27. Йому було лише 30 років.

Як зазначається, за роки війни Олександр здійснив понад 200 бойових вильотів. З дитинства він мріяв про небо - спершу хотів літати у транспортній авіації, але доля зробила його бойовим льотчиком, який щодня ризикував життям заради України.

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

Фото: ПК Центр

"39 бригада тактичної авіації стала для нього другою домівкою: тут він зустрів справжніх друзів, вірних побратимів та своє кохання, з яким згодом створив сім’ю", - йдеться у повідомленні.

У нього залишилася дружина. Він був єдиним сином у родині.

"В небі Олександр був справжнім асом. Він професійно знищував повітряні цілі, прикриваючи побратимів і рятуючи життя на землі.

За свою мужність і майстерність був також нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України" та нагрудними відзнаками - "За знищення ворожої бронетехніки" і також "За знищення ворожої авіаційної техніки", - додають у ПК "Центр".

"Завжди був веселим, добрим, енергійним. Людина, яка світилася і вміла запалити інших. Він дуже любив життя і понад усе хотів, щоб Україна перемогла", - згадують побратими.

Провести в останній путь захисника приїхали рідні та знайомі, побратими з 39 БрТА та з інших бригад, представники повітряного командування "Центр", Командування Повітряних Сил ЗС України та багато містян, які вклонилися людині, що мужньо захищала їх від російських атак до останнього свого подиху.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що пілот Су-27 майор Олександр Боровик загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.