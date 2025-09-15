С пилотом Александром Боровиком, погибшим на Запорожском направлении, простились в Борисполе. ФОТОрепортаж
14 сентября в Борисполе Киевской области попрощались со штурманом-героем, летчиком 2-го класса, кавалером ордена Богдана Хмельницкого, подполковником Александром Боровиком, который погиб на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27. Ему было всего 30 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Центр".
Как отмечается, за годы войны Александр совершил более 200 боевых вылетов. С детства он мечтал о небе - сначала хотел летать в транспортной авиации, но судьба сделала его боевым летчиком, который ежедневно рисковал жизнью ради Украины.
"39 бригада тактической авиации стала для него вторым домом: здесь он встретил настоящих друзей, верных побратимов и свою любовь, с которой впоследствии создал семью", - говорится в сообщении.
У него осталась жена. Он был единственным сыном в семье.
"В небе Александр был настоящим асом. Он профессионально уничтожал воздушные цели, прикрывая побратимов и спасая жизни на земле.
За свое мужество и мастерство был также награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины" и нагрудными знаками отличия - "За уничтожение вражеской бронетехники" и также "За уничтожение вражеской авиационной техники", - добавляют в ВК "Центр".
"Всегда был веселым, добрым, энергичным. Человек, который светился и умел зажечь других. Он очень любил жизнь и больше всего хотел, чтобы Украина победила", - вспоминают побратимы.
Провести в последний путь защитника приехали родные и знакомые, побратимы из 39 БрТА и из других бригад, представители воздушного командования "Центр", Командования Воздушных Сил ВС Украины и многие горожане, которые поклонились человеку, мужественно защищавшему их от российских атак до последнего своего вздоха.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что пилот Су-27 майор Александр Боровик погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.
