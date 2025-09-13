РУС
Полицейские Андрей Рыбальченко и Руслан Гриценко погибли во время выполнения боевого задания на фронте. ФОТО

При выполнении боевого задания на передовой получили смертельные ранения бойцы батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Донецкой области Андрей Рыбальченко и Руслан Гриценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оба защитники присоединились в ряды батальона в первые дни его создания и уже более года стойко защищали родную землю. Оба - родом из оккупированных врагом населенных пунктов, которые они мечтали освободить.

погибшие полицейские

Лейтенант полиции Андрей Рыбальченко родился в поселке Мангуш, 21 год отдал службе в полиции. Только на прошлой неделе он отметил свой 41-й день рождения. У полицейского осталось двое детей, 6 и 9 лет, жена, родители, брат.

Старший сержант полиции Руслан Гриценко - из Соледара Бахмутского района. Более 18 лет служил украинскому народу. Правоохранителю навеки 38 лет. Без родного человека остались родители и сестра.

"Андрей Рыбальченко и Руслан Гриценко были не только полицейскими, но и доблестными воинами, которые держали оборону на горячих рубежах, не давали врагу продвинуться дальше.

Полиция Донетчины - в трауре из-за невосполнимой потери. Глубокие соболезнования родным и близким погибших Героев", - говорится в сообщении.

Нацполиция (16751) Донецкая область (10750) потери (4552)
Героям Слава!
Смерть кацапським тварям!
13.09.2025 13:16 Ответить
вічна пам'ять...
13.09.2025 13:19 Ответить
Світла і вічна пам'ять ! Дякуємо за мужність, та наш захист !
13.09.2025 13:34 Ответить
❤️✝
13.09.2025 13:38 Ответить
Будемо пам'ятати.
13.09.2025 13:42 Ответить
Поліціянтам які воюють - Вічна Слава; загиблим - Вічна пам"ять...
13.09.2025 13:48 Ответить
де "лінія фронту для поліціантів і для кожного Громадянина України ?

скільки поліціантів і рятувальників загинули під час повітряних атак, перебуваючи на "звичайному" чергуванні ?

поліціантам, якій воюють - Слава, і мертвим, і живим !
поліціантам на посту - Дякуємо за службу !

.
13.09.2025 17:05 Ответить
Світла памʼять Героям України та щирі співчуття друзям і родинам
наших Воїнів 😪😪😪
13.09.2025 13:59 Ответить
Вічна пам'ять..
13.09.2025 14:28 Ответить
Це ті які не зрадили Україну. Вічна пам'ять.
13.09.2025 14:31 Ответить
Вічна Пам'ять Героям!
13.09.2025 14:34 Ответить
13.09.2025 14:37 Ответить
хоть одна причина, чому в капіталістичній державі хтось примусово має йти на фронт? Загиблі були силовиками з володінням зброї і на державнім фінансуванні - тут зрозуміло. А чому декого назвали ухилянти і силою тягнуть до буса то незрозуміло. Советский союз, з його колективізмом у всіх сферах, включно з захистом держави рухнув 34 роки тому, але він ще живе в советских людях типу Юри Малко - вихованих в дусі комунізму
13.09.2025 14:56 Ответить
да...сумно...причина у нас українців захищатися є лише одна але залізобетонна-нас просто винищать окупанти,а сама окупація буде схожою на завоювання монголо-татарами...але є маса нерозумних організмів,яким ця проста істина недоступна... іще,за період 1922-47 роки було знищено до 12 млн.українців...
13.09.2025 15:17 Ответить
Але якщо практично ніхто добровільно не долучається до армії, значить люди не бояться цих страшилок про винищення. А якщо дійсно існує така реальність, то нашу владу потрібно судити за закриті кордони і перетворення країни на концтабір, де замість вибору вільній людині - йти воювати чи поїхати чи залишитись, влада найняла 100 тисяч вертухаїв і виловлює людей як собак проти їх волі
13.09.2025 15:31 Ответить
Matt Moll какая разніца ?

рашка ж теж капіталістична країна.
чи не так, сцикливий ухилянте ?

.
13.09.2025 17:07 Ответить
13.09.2025 14:49 Ответить
Чому новини тільки про загибель бійців поліцї? Так, наче гинуть лише вони. Чому немає новин про загибель мобілізованих цивільних, яких гине в сотні чи тисячі разів більше?
13.09.2025 15:43 Ответить
Я колись те саме спитав, і мене на 3 дні забанили. Їх менше 1% на фронті, а якщо почитати про загиблих, то таке враження, що на поліції взагалі вся оборона України тримається. Звичайна маніпуляція громадською думкою. Можете банити. Відпочину пару днів від ваших новин.
13.09.2025 15:50 Ответить
патамушо гинуть поліціанти, музиканти, фермери ...

кожен день некрологи!
вчора був срач чому пишуть тільки про загиблих артистів.

пане Модератор Цензора, наведіть будь ласка, лад на сайті !

щоб не ганьбити загиблих щодня !!!!
13.09.2025 17:11 Ответить
 
 