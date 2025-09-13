Полицейские Андрей Рыбальченко и Руслан Гриценко погибли во время выполнения боевого задания на фронте. ФОТО

При выполнении боевого задания на передовой получили смертельные ранения бойцы батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Донецкой области Андрей Рыбальченко и Руслан Гриценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оба защитники присоединились в ряды батальона в первые дни его создания и уже более года стойко защищали родную землю. Оба - родом из оккупированных врагом населенных пунктов, которые они мечтали освободить.

Лейтенант полиции Андрей Рыбальченко родился в поселке Мангуш, 21 год отдал службе в полиции. Только на прошлой неделе он отметил свой 41-й день рождения. У полицейского осталось двое детей, 6 и 9 лет, жена, родители, брат.

Старший сержант полиции Руслан Гриценко - из Соледара Бахмутского района. Более 18 лет служил украинскому народу. Правоохранителю навеки 38 лет. Без родного человека остались родители и сестра.

"Андрей Рыбальченко и Руслан Гриценко были не только полицейскими, но и доблестными воинами, которые держали оборону на горячих рубежах, не давали врагу продвинуться дальше.

Полиция Донетчины - в трауре из-за невосполнимой потери. Глубокие соболезнования родным и близким погибших Героев", - говорится в сообщении.