Поліцейські Андрій Рибальченко та Руслан Гриценко загинули під час виконання бойового завдання на фронті. ФОТО
При виконанні бойового завдання на передовій зазнали смертельних поранень бійці батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області Андрій Рибальченко та Руслан Гриценко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, обидва захисники приєднались до лав батальйону в перші дні його створення й уже понад рік непохитно боронили рідну землю. Обидва – родом з окупованих ворогом населених пунктів, які вони мріяли звільнити.
Лейтенант поліції Андрій Рибальченко народився в селищі Мангуш, 21 рік віддав службі в поліції. Лише на минулому тижні він відзначив свій 41-й день народження. У поліцейського залишилось двоє дітей, 6 і 9 років, дружина, батьки, брат.
Старший сержант поліції Руслан Гриценко – з Соледару Бахмутського району. Понад 18 років служив українському народу. Правоохоронцю навіки 38 років. Без рідної людини залишились батьки й сестра.
"Андрій Рибальченко та Руслан Гриценко були не тільки поліцейськими, але й доблесними воїнами, які тримали оборону на найгарячіших рубежах, не давали ворогу посунутись далі.
Поліція Донеччини – у жалобі через непоправну втрату. Глибокі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смерть кацапським тварям!
наших Воїнів 😪😪😪