2 561 21

Поліцейські Андрій Рибальченко та Руслан Гриценко загинули під час виконання бойового завдання на фронті. ФОТО

При виконанні бойового завдання на передовій зазнали смертельних поранень бійці батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області Андрій Рибальченко та Руслан Гриценко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, обидва захисники приєднались до лав батальйону в перші дні його створення й уже понад рік непохитно боронили рідну землю. Обидва – родом з окупованих ворогом населених пунктів, які вони мріяли звільнити.

загиблі поліцейські

Лейтенант поліції Андрій Рибальченко народився в селищі Мангуш, 21 рік віддав службі в поліції. Лише на минулому тижні він відзначив свій 41-й день народження. У поліцейського залишилось двоє дітей, 6 і 9 років, дружина, батьки, брат.

Старший сержант поліції Руслан Гриценко – з Соледару Бахмутського району. Понад 18 років служив українському народу. Правоохоронцю навіки 38 років. Без рідної людини залишились батьки й сестра.

"Андрій Рибальченко та Руслан Гриценко були не тільки поліцейськими, але й доблесними воїнами, які тримали оборону на найгарячіших рубежах, не давали ворогу посунутись далі. 

Поліція Донеччини – у жалобі через непоправну втрату. Глибокі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв", - йдеться у повідомленні.

Нацполіція (15477) Донецька область (9573) втрати (4567)
+23
Героям Слава!
Смерть кацапським тварям!
показати весь коментар
13.09.2025 13:16 Відповісти
+21
вічна пам'ять...
показати весь коментар
13.09.2025 13:19 Відповісти
+12
Світла і вічна пам'ять ! Дякуємо за мужність, та наш захист !
показати весь коментар
13.09.2025 13:34 Відповісти
❤️✝
показати весь коментар
13.09.2025 13:38 Відповісти
Будемо пам'ятати.
показати весь коментар
13.09.2025 13:42 Відповісти
Поліціянтам які воюють - Вічна Слава; загиблим - Вічна пам"ять...
показати весь коментар
13.09.2025 13:48 Відповісти
Світла памʼять Героям України та щирі співчуття друзям і родинам
наших Воїнів 😪😪😪
наших Воїнів 😪😪😪
показати весь коментар
13.09.2025 13:59 Відповісти
Вічна пам'ять..
показати весь коментар
13.09.2025 14:28 Відповісти
Це ті які не зрадили Україну. Вічна пам'ять.
показати весь коментар
13.09.2025 14:31 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям!
показати весь коментар
13.09.2025 14:34 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2025 14:37 Відповісти
.....а численні знедолені ухилянти твердо переконані,що поліцейських треба направляти на фронт замість нещасних ухилянтів з фітнес клубів і барів....
показати весь коментар
13.09.2025 14:38 Відповісти
Дурненьке конституцію давно відкривало? Чи тобі ще раз розповісти про мусорів та сбушників які перші біжали з окупованих міст?
показати весь коментар
13.09.2025 14:41 Відповісти
Юра тут на зміні
показати весь коментар
13.09.2025 14:43 Відповісти
мені здається,що при заході русні ти не тікав би він них,а радісно стрічав "асвабадітєлєй" і нетерпеливо чекав би московську зарплату,роботу в Газпромі,машину і секретарку....
показати весь коментар
13.09.2025 15:14 Відповісти
хоть одна причина, чому в капіталістичній державі хтось примусово має йти на фронт? Загиблі були силовиками з володінням зброї і на державнім фінансуванні - тут зрозуміло. А чому декого назвали ухилянти і силою тягнуть до буса то незрозуміло. Советский союз, з його колективізмом у всіх сферах, включно з захистом держави рухнув 34 роки тому, але він ще живе в советских людях типу Юри Малко - вихованих в дусі комунізму
показати весь коментар
13.09.2025 14:56 Відповісти
да...сумно...причина у нас українців захищатися є лише одна але залізобетонна-нас просто винищать окупанти,а сама окупація буде схожою на завоювання монголо-татарами...але є маса нерозумних організмів,яким ця проста істина недоступна... іще,за період 1922-47 роки було знищено до 12 млн.українців...
показати весь коментар
13.09.2025 15:17 Відповісти
Але якщо практично ніхто добровільно не долучається до армії, значить люди не бояться цих страшилок про винищення. А якщо дійсно існує така реальність, то нашу владу потрібно судити за закриті кордони і перетворення країни на концтабір, де замість вибору вільній людині - йти воювати чи поїхати чи залишитись, влада найняла 100 тисяч вертухаїв і виловлює людей як собак проти їх волі
показати весь коментар
13.09.2025 15:31 Відповісти
Їх не можна направляти в жодному разі, вони ж ненавчені
показати весь коментар
13.09.2025 15:41 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2025 14:49 Відповісти
Чому новини тільки про загибель бійців поліцї? Так, наче гинуть лише вони. Чому немає новин про загибель мобілізованих цивільних, яких гине в сотні чи тисячі разів більше?
показати весь коментар
13.09.2025 15:43 Відповісти
 
 