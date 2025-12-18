Экипаж вертолета Ми-24 12-й ОБрАА погиб при выполнении боевого задания

17 декабря во время выполнения боевого задания по отражению вражеской атаки погиб экипаж украинского вертолета Ми-24 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Об этом сообщила сама бригада, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Детали о погибших не уточняются.

"Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома", - отмечается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов (обновлено)

Сбор для поддержки погибших

Бригада обращается ко всем неравнодушным с просьбой присоединиться к поддержке семей погибших.

Сбор открыт для помощи четырем семьям. Все собранные средства будут переданы семьям после завершения сбора.

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/AVic13bhtt

Номер карты банки:

4874100022719192

Читайте также: С пилотом Александром Боровиком, погибшим на Запорожском направлении, простились в Борисполе. ФОТОрепортаж