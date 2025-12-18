РУС
Экипаж вертолета Ми-24 12-й ОБрАА погиб при выполнении боевого задания

Погиб экипаж вертолета Ми-24 12-й отдельной бригады армейской авиации

17 декабря во время выполнения боевого задания по отражению вражеской атаки погиб экипаж украинского вертолета Ми-24 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко. 

Об этом сообщила сама бригада, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Детали о погибших не уточняются.

"Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома", - отмечается в сообщении.

Сбор для поддержки погибших

Бригада обращается ко всем неравнодушным с просьбой присоединиться к поддержке семей погибших.

  • Сбор открыт для помощи четырем семьям. Все собранные средства будут переданы семьям после завершения сбора.

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/AVic13bhtt

Номер карты банки:

4874100022719192

Экипаж вертолета Ми-24 12 ОБрАА погиб при выполнении боевого задания

авиация (2952) потери (4647) ВСУ (7183) пилот (102)
Уходять у небо Птахи... Такi потрiбнi...
18.12.2025 16:41 Ответить
Світла пам'ять!
Склад екіпажу на Мі-24 - троє, а тут загиблих чотири!
В Афганістані на особливо ризиковані завдання бортового техніка (інженера) можна було не брати - вирішував командир екіпажу або командування! Може і нам потрібно так дозволити?
18.12.2025 16:54 Ответить

Вічна пам'ять Героям.
18.12.2025 16:54 Ответить
Це результат того що на шахедах та на інших безпілотниках росіяни зараз встановлюють ракети повітря-повітря і тому літаки та гвинтокрили стають вразливими. На жаль це лише початок...
18.12.2025 17:00 Ответить
Не обов`язково. Шахед несе 90кг вибухівки - при влучанні в бойову частину - уламки можуть розлітатися дуже далеко, тому кожне збиття шахедів несе ризик того, що гвинтокрил буде пошкоджений уламками.
18.12.2025 17:11 Ответить
Героям Воїнам України, Ангелам неба Слава !!! 🙏🇺🇦😢
18.12.2025 17:22 Ответить
 
 