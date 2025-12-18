4 478 7
Экипаж вертолета Ми-24 12-й ОБрАА погиб при выполнении боевого задания
17 декабря во время выполнения боевого задания по отражению вражеской атаки погиб экипаж украинского вертолета Ми-24 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.
Об этом сообщила сама бригада, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Детали о погибших не уточняются.
"Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома", - отмечается в сообщении.
Сбор для поддержки погибших
Бригада обращается ко всем неравнодушным с просьбой присоединиться к поддержке семей погибших.
- Сбор открыт для помощи четырем семьям. Все собранные средства будут переданы семьям после завершения сбора.
Ссылка на банку:
https://send.monobank.ua/jar/AVic13bhtt
Номер карты банки:
4874100022719192
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Склад екіпажу на Мі-24 - троє, а тут загиблих чотири!
В Афганістані на особливо ризиковані завдання бортового техніка (інженера) можна було не брати - вирішував командир екіпажу або командування! Може і нам потрібно так дозволити?
Вічна пам'ять Героям.