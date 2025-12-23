Уничтожено 34 из 38 ракет и 587 вражеских БПЛА. 3 "Кинжала" не достигли целей, - Воздушные силы
В ночь на 23 декабря 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
Как отмечается, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения - 38 ракет и 635 БПЛА различных типов. Среди них:
- 635 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" (около 400 из них - "шахеды");
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков - Рязанская обл., РФ);
- 35 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К" (районы пусков - Вологодская, Курская область, РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 621 воздушная цель:
- 587 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);
- 34 крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К".
Последствия
Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БПЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) – на 8 локациях. Кроме того, три аэробаллистические ракеты не достигли целей (места падения уточняются).
"Враг продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности!" - отмечают в ВС.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зараз в основному - дрони.
І далеко не тисяча.
Росія запускатиме 1000 і більше "Шахедів" на добу. Аналіз розвідданих, - Мадяр
04.07.25
Щось там у них нє срастаєтся.
Іранці їх з вантажівок пускають, 4-5 штук в кузові бутербродом.
Рами можна варити десятками на день.
Причина якась інша.
На даний час росіяни накопичили близько 2000 БПЛА (з яких Шахедів близько 1400), які вони можуть застосувати. Ця цифра не враховує резервні запаси.
Ці 2000 БПЛА можуть бути запущені у форматі 2-3 масованих ударів або розподілені рівномірно в зимовий період.
Максимальна кількість запущених БПЛА ворога за добу становила 750. Це був удар 7 вересня 2025 року.
Теоретично, їм не треба таку кількість накопичувати, вона у них щодня з конвеєрів сходить.
если это действительно так, то это офигительный результат - 92%