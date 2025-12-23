РУС
3 050 26

Уничтожено 34 из 38 ракет и 587 вражеских БПЛА. 3 "Кинжала" не достигли целей, - Воздушные силы

ппо уничтожает шахеды

В ночь на 23 декабря 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения - 38 ракет и 635 БПЛА различных типов. Среди них:

  • 635 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" (около 400 из них - "шахеды");
  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков - Рязанская обл., РФ);
  • 35 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К" (районы пусков - Вологодская, Курская область, РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 621 воздушная цель:

  • 587 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);
  • 34 крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К".

Последствия

Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БПЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) – на 8 локациях. Кроме того, три аэробаллистические ракеты не достигли целей (места падения уточняются).

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности!" - отмечают в ВС.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
  • В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
  • Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
  • Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.

Топ комментарии
+10
Давайте подякуєм військовим! Вони - справжні титани. І ще подякуєм енергетикам - звичайним рядовим робітникам. А потім срачі будемо розмазувати.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:57 Ответить
+3
Кинжали - "місця падіння уточнюються"....у Польщі вже шукали?
показать весь комментарий
23.12.2025 11:49 Ответить
+3
або ты паскуда москальська!
показать весь комментарий
23.12.2025 11:57 Ответить
Два роки тому масовий залп був 80-110 ракет раз на тиждень-півтора.
Зараз в основному - дрони.
І далеко не тисяча.
Росія запускатиме 1000 і більше "Шахедів" на добу. Аналіз розвідданих, - Мадяр
04.07.25
Щось там у них нє срастаєтся.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:47 Ответить
Щоб запустити 1000 треба підготовувати логістику, інфраструктуру для пусків, організувати управління. Значить поки в них роганізаційне обмеження 500-600.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:53 Ответить
Інфраструктура для пуску ішакєда - сталева рама, на яку дрон ставиться перед пуском.
Іранці їх з вантажівок пускають, 4-5 штук в кузові бутербродом.
Рами можна варити десятками на день.
Причина якась інша.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:54 Ответить
Питань немає, тобто треба розмістити 1000 пускових установок, але для цього ж треба підготувати майданчики? під'їзні шляхи з точок схову? В нас такаж проблема, для пусків, тому і пишу про це, може дійсно є ще інші фактори, зокрема бояться спалити місця переховування, бо вани мають бути на певній відстані від місць пуску, і там може бути концентрація і т.п. але це також питання логістики. Може дійсно і якась банальна перешкода, яку важко врахувати.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:21 Ответить
Наші, у тч і Мадяр, протидіють цьому. Регулярно наносяться удари по інфраструктурі запуску шахедів - складах і тд. Тому й 600, а не 1000. Хоча це +- один порядок.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:09 Ответить
https://t.me/serhii_flash/6741 Про зв'язок від Сергія Флеш
На даний час росіяни накопичили близько 2000 БПЛА (з яких Шахедів близько 1400), які вони можуть застосувати. Ця цифра не враховує резервні запаси.
Ці 2000 БПЛА можуть бути запущені у форматі 2-3 масованих ударів або розподілені рівномірно в зимовий період.
Максимальна кількість запущених БПЛА ворога за добу становила 750. Це був удар 7 вересня 2025 року.

Теоретично, їм не треба таку кількість накопичувати, вона у них щодня з конвеєрів сходить.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:12 Ответить
Вони не можуть запускати прямо с конвеера. Необхідно перевести і накопичити шахеди біля стартових площадок, налаштувати їх, у тч завантажити маршрути, налагодити з`язок через меш і тд.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:18 Ответить
Ну 750 за раз три місяці тому вони якось запустили.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:20 Ответить
Ми з тих пір їм дещо знищили - може вони ще не все відновили. Та й готувати такий запуск вони мали кілька днів.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:27 Ответить
Кинжали - "місця падіння уточнюються"....у Польщі вже шукали?
показать весь комментарий
23.12.2025 11:49 Ответить
Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації
показать весь комментарий
23.12.2025 11:56 Ответить
Ну так, ми віримо зє і нє качаєм лодку.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:01 Ответить
Ти такий розумний , що розум лізе кудою і не мав би (( Розкажи мені дурному як ти захистиш такий об'єкт енергетики як машинна зала електростанції , завдовжки метрів у двісті , від влучання ракети , а не дрона про якого ти тут розтриндівся . Ти хоч раз поруч з електростанцією був , чи тобі електроенергію розетка виробляє ?????
показать весь комментарий
23.12.2025 12:35 Ответить
ППО придумане для цього.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:32 Ответить
Може превентивні відключення, + ІПСО для введення ворога в оману, дезорієнтації в результатах, щоб не дати можливість правильної оцінки результати та подальшого планування ударів (з урахуванням того що в мородорів окремо вже доповідають путлеру по результатами ураження енергоситсеми).
показать весь комментарий
23.12.2025 11:57 Ответить
або ты паскуда москальська!
показать весь комментарий
23.12.2025 11:57 Ответить
А тебе вже вилікували , чи на стадії позбавлення дієздатності перебуваєш ?
показать весь комментарий
23.12.2025 12:37 Ответить
Схоже, Калібри полетіли у паралельний Всесвіт.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:55 Ответить
никуя себе пво ппо сегодня в ударе!!!БРАВО!!!
показать весь комментарий
23.12.2025 11:56 Ответить
Давайте подякуєм військовим! Вони - справжні титани. І ще подякуєм енергетикам - звичайним рядовим робітникам. А потім срачі будемо розмазувати.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:57 Ответить
"здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу. Знищено 34 із 38 ракет та 587 ворожих БпЛА"

если это действительно так, то это офигительный результат - 92%
показать весь комментарий
23.12.2025 12:29 Ответить
 
 