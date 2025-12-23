Уничтожено 34 из 38 ракет и 587 вражеских БПЛА. 3 "Кинжала" не достигли целей, - Воздушные силы

В ночь на 23 декабря 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения - 38 ракет и 635 БПЛА различных типов. Среди них:

635 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" (около 400 из них - "шахеды");

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков - Рязанская обл., РФ);

35 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К" (районы пусков - Вологодская, Курская область, РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 621 воздушная цель:

587 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);

34 крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К".

Последствия

Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БПЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) – на 8 локациях. Кроме того, три аэробаллистические ракеты не достигли целей (места падения уточняются).

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности!" - отмечают в ВС.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.

