Враг атаковал Киевщину: погибла женщина, есть пострадавшие, повреждены дома в 2 районах (обновлено). ФОТОрепортаж
В ночь на вторник, 23 декабря 2025 года, войска РФ атаковали территорию Киевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом врага мирные населенные пункты, обычные дома людей.
Есть жертва
Как отмечается, в Вышгородском районе в результате вражеской атаки произошел пожар частного двухэтажного дома. К сожалению, погибла женщина 1949 года рождения.
Еще трое человек здесь травмированы - мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девочка 2009 года рождения. Они получили осколочные ранения. Всем пострадавшим на месте оказана медицинская помощь.
Атака на Обуховский район
Также в Обуховском районе повреждены два частных дома. В них выбиты окна, повреждены фасады и кровли.
"Вражеская атака продолжается. Находитесь в безопасных местах, берегите себя и своих близких", - подчеркивает глава области.
Последствия
Позже ГСЧС опубликовали фото, на которых зафиксированы последствия вражеской атаки.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
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