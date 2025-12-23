Враг атаковал Киевщину: погибла женщина, есть пострадавшие, повреждены дома в 2 районах (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на вторник, 23 декабря 2025 года, войска РФ атаковали территорию Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

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Под ударом врага мирные населенные пункты, обычные дома людей.

Есть жертва

Как отмечается, в Вышгородском районе в результате вражеской атаки произошел пожар частного двухэтажного дома. К сожалению, погибла женщина 1949 года рождения.

Еще трое человек здесь травмированы - мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девочка 2009 года рождения. Они получили осколочные ранения. Всем пострадавшим на месте оказана медицинская помощь.

Атака на Обуховский район

Также в Обуховском районе повреждены два частных дома. В них выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

"Вражеская атака продолжается. Находитесь в безопасных местах, берегите себя и своих близких", - подчеркивает глава области.

Последствия

Позже ГСЧС опубликовали фото, на которых зафиксированы последствия вражеской атаки.











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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.

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