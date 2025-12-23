РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7142 посетителя онлайн
Новости Фото
2 252 1

Враг атаковал Киевщину: погибла женщина, есть пострадавшие, повреждены дома в 2 районах (обновлено). ФОТОрепортаж

шахед над Киевской областью

В ночь на вторник, 23 декабря 2025 года, войска РФ атаковали территорию Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под ударом врага мирные населенные пункты, обычные дома людей.

Есть жертва

Как отмечается, в Вышгородском районе в результате вражеской атаки произошел пожар частного двухэтажного дома. К сожалению, погибла женщина 1949 года рождения

Еще трое человек здесь травмированы - мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девочка 2009 года рождения. Они получили осколочные ранения. Всем пострадавшим на месте оказана медицинская помощь.

Атака на Обуховский район

Также в Обуховском районе повреждены два частных дома. В них выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

"Вражеская атака продолжается. Находитесь в безопасных местах, берегите себя и своих близких", - подчеркивает глава области.

Последствия

Позже ГСЧС опубликовали фото, на которых зафиксированы последствия вражеской атаки.

Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу

Читайте на "Цензор.НЕТ": "УЗ" об аварии на железной дороге под Коростенем: предварительная причина - детонация "шахеда" (обновлено). ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.

Читайте также: Рашисты атаковали дронами Ривненскую область: поврежден объект гражданской инфраструктуры

Автор: 

Киевская область (4733) Вышгородский район (87) Обуховский район (56)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 