Войска РФ нанесли удар по Житомирщине: среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия
Житомирская область вторые сутки подряд подвергается вражеским воздушным атакам. По предварительной информации, этой ночью на территории области зафиксировано несколько попаданий или падений обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
Как отмечается, повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия и магазин.
Есть пострадавшие
"На данный момент известно о 6 пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медицинских учреждениях области", - говорится в сообщении.
"Вражеская атака продолжается. Работают наши силы противовоздушной обороны, спасатели, медики. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркивает глава области.
Что предшествовало?
