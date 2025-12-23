РУС
Новости Массированный комбинированный удар
1 101 2

Войска РФ нанесли удар по Житомирщине: среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия

Шахиды над Житомирской областью

Житомирская область вторые сутки подряд подвергается вражеским воздушным атакам. По предварительной информации, этой ночью на территории области зафиксировано несколько попаданий или падений обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия

Читайте также: Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Житомирской области: есть пострадавшие

Как отмечается, повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия и магазин.

Есть пострадавшие

"На данный момент известно о 6 пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медицинских учреждениях области", - говорится в сообщении.

"Вражеская атака продолжается. Работают наши силы противовоздушной обороны, спасатели, медики. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркивает глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "УЗ" об аварии на железной дороге под Коростенем: предварительная причина - детонация "шахеда" (обновлено). ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.

Читайте также: Рашисты атаковали дронами Ривненскую область: поврежден объект гражданской инфраструктуры

обстрел (30985) Житомирская область (1463)
Наслідки відсутності ядерної зброї.
23.12.2025 08:53
Допоки не убють рашиського варвара путіна терор не припинется ,цей виродок відчув свою безкарність особливо з приходом Трампа.
23.12.2025 09:04
 
 