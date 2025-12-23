Войска РФ нанесли удар по Житомирщине: среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия

Житомирская область вторые сутки подряд подвергается вражеским воздушным атакам. По предварительной информации, этой ночью на территории области зафиксировано несколько попаданий или падений обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Последствия

Как отмечается, повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия и магазин.

Есть пострадавшие

"На данный момент известно о 6 пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медицинских учреждениях области", - говорится в сообщении.

"Вражеская атака продолжается. Работают наши силы противовоздушной обороны, спасатели, медики. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркивает глава области.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.

