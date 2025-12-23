РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и массово атакует Украину дронами
Российские войска осуществили пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. По предварительным данным, ракеты были выпущены с двух фрегатов ВМФ РФ - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговые каналы.
Ожидается, что ракеты могут войти в воздушное пространство Украины после 07:00, если пуски не являются имитационными.
Атака беспилотников
Параллельно продолжается массированная атака беспилотниками. По состоянию на утро в воздушном пространстве Украины фиксируется около 80 ударных БПЛА типа Shahed. Активность дронов сохраняется, возможны изменения маршрутов и направлений их движения в режиме реального времени.
По информации Суспільного, утром взрывы прогремели в г. Ривне и Бурштын на Франковщине.
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и следить исключительно за официальными сообщениями.
Движение российских БПЛА
По данным Воздушных сил:
- 5:43 - Группы вражеских БПЛА на севере Киевской области в направлении Житомирской области.
- 6:10 - БПЛА из Тернопольской области в направлении Ивано-Франковской области.
- 6:11 - БПЛА в р-не Бучи в направлении Киева.
- 6:18 - БПЛА в направлении Одессы и Николаева.
- 6:21 - БПЛА в районе Броваров в направлении Киева.
- 6:23 - БПЛА в р-не Немирова направление движения Винница.
- 6:24 - БПЛА в направлении Житомира с востока.
Пожинаємо "хужинібудіт". І нема чого нарікати на америкосів з гейропами.
- Трамп каже що вже ось ось
- ЗЕ казав про невідворотню помсту ракетами
А ПО ФАКТУ ВСІ КЛОУНИ. Вони знають що брешуть, вони знають що ми знаємо що вони брешуть і тим не менше ВОНИ ПІСЯЮТЬ НАМ В ЛИЦЕ. Бо для них ми "бидло" просто НІЩО. ТІ кого можна знищувати хоч міліонами.
ОТ ЩО БУВАЄ коли до влади приходять популісти і нарциси
есть информация про пусковые манёвры 2 бортов ТУ-95мс с архангельской области
если пуски реальные - ракеты в нашем воздушном пространстве будут ближе к 09:50 - 10:20
их будет немного