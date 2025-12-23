РУС
РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и массово атакует Украину дронами

Российские войска осуществили пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. По предварительным данным, ракеты были выпущены с двух фрегатов ВМФ РФ - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговые каналы.

Ожидается, что ракеты могут войти в воздушное пространство Украины после 07:00, если пуски не являются имитационными.

Атака беспилотников 

Параллельно продолжается массированная атака беспилотниками. По состоянию на утро в воздушном пространстве Украины фиксируется около 80 ударных БПЛА типа Shahed. Активность дронов сохраняется, возможны изменения маршрутов и направлений их движения в режиме реального времени.

По информации Суспільного, утром взрывы прогремели в г. Ривне и Бурштын на Франковщине.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и следить исключительно за официальными сообщениями.

Движение российских БПЛА

По данным Воздушных сил:

  • 5:43 - Группы вражеских БПЛА на севере Киевской области в направлении Житомирской области.
  • 6:10 - БПЛА из Тернопольской области в направлении Ивано-Франковской области.
  • 6:11 - БПЛА в р-не Бучи в направлении Киева.
  • 6:18 - БПЛА в направлении Одессы и Николаева.
  • 6:21 - БПЛА в районе Броваров в направлении Киева.
  • 6:23 - БПЛА в р-не Немирова направление движения Винница.
  • 6:24 - БПЛА в направлении Житомира с востока.

+9
Вечором гундосий статіст розкаже куда попало. тка сказать , відчитається караторам з фсб.
23.12.2025 06:50 Ответить
+7
Полковник Плетенчук, ваш вихід! А ну, розкажіть нам про "загнаний у порти і тремтячий від страху" чорноморський флот рф...А ми послухаємо. В черговий раз...
23.12.2025 08:03 Ответить
+6
Вчора тільки каркав "найкращий" **********.Перестав вже гундосить що буде помста,буде дзеркальна відповідь,що в москві блекаут може зробити.
23.12.2025 06:53 Ответить
Без ядерної зброї України не існуватиме. Вічний буфер - вічна війна.
23.12.2025 06:37 Ответить
«А поговорить?»
23.12.2025 06:46 Ответить
Так вони до того часу зжеруть самi себе. щури, та й годi.
23.12.2025 07:52 Ответить
Неправда ваша, правда от ядерки не отказываюсь. Говорят , мы - потомки трипольце-кимерийце-скифов... Наша гаплогруппа - тому доказательство(R1a1 Z280-283кимерийская + i2трипольская. R1a1 Z93-94сако-скифо-в индии, иране арии, отколовшиеся от нас из киевско-донецкой культуры) А это минимум 6 000 лет, как мы удерживаем под контролем свои земли , невзирая там на всякие орды. Так что , смотрите в будущее с оптимизмом. Цапорылых Киев пустил на свет Божий, их и отпоет. Спрравка: в этногенезе ластоногих ааленей принимали участие карпатские словене, полабские словене(варяги, велеград-рерик=рюрик), киевские поляне-славяне + NO-гаплогрупные(угрофинно-монголоидные).
23.12.2025 08:17 Ответить
Після вирізання Новгорода слов'ян на мокселі немає.
показать весь комментарий
В Москву докладають всі. ГУР, СБУ, беспілотні системи, Шмигаль. З цифрами, відео, як положено. ФСБ не треба проводити розслідувань, хто і як це зробив. Все потужно пробалаболять через пару годин. Держтаємниця в країні клоунів не існує.
показать весь комментарий
Це для того щоб москалі мали можливості платити за виконану роботу тім хто це зробив, а не всім хто приймав в цьому участь.
показать весь комментарий
З Чорного моря.
показать весь комментарий
А що трампонутий ще його не перейменував
показать весь комментарий
Чорний океан.
показать весь комментарий
Мільярди доларів пішли на будівництво доріг. Це замість виробництва зброї.
Пожинаємо "хужинібудіт". І нема чого нарікати на америкосів з гейропами.
показать весь комментарий
Ти вибач, але ти не правий, а як красти, злодіїв які могли придумувати нові схеми звільнили, ось і залишаються тільки дороги
показать весь комментарий
Не зачіпала ця жвачка пожована ? Давай ще фламінго сюди, нелегітимний, наркоман та іншу дікуху.
показать весь комментарий
До речі, що там фламінго, хоч одну ціль знищив на ерефії і яку?
показать весь комментарий
На озброєну Україну кацапи ніколи б не напали.
показать весь комментарий
Це ти, мишо подоляк? Нахій би ти не по3,14здував?
показать весь комментарий
ЗСУ з проханням до вас, відправте ціх адміралів до їх головного крейсера мацьква(по нашому це крейсер ху....лоград)
показать весь комментарий
23.12.2025 06:58 Ответить
- Віткоф каже що РФ хоче миру
- Трамп каже що вже ось ось
- ЗЕ казав про невідворотню помсту ракетами

А ПО ФАКТУ ВСІ КЛОУНИ. Вони знають що брешуть, вони знають що ми знаємо що вони брешуть і тим не менше ВОНИ ПІСЯЮТЬ НАМ В ЛИЦЕ. Бо для них ми "бидло" просто НІЩО. ТІ кого можна знищувати хоч міліонами.

ОТ ЩО БУВАЄ коли до влади приходять популісти і нарциси
23.12.2025 07:10 Ответить
Популicти - нарциси? Скорше альфонси. Правда шльондра для них - вже своя краiна. Трам.ездол також облажався на каазлабадi... Муйлуша притримав i на нього компромат... Отже iм, бiдним, залишилось, в угоду хутiн пую, розкрадати-нищити своi краiни... ЗЫ... куди тiльки Олена дивилася...
https://vlasti.net/ext/thumbnails/news042019/298875/full.jpg?ver=1765384509 https://vlasti.net/ext/thumbnails/news042019/298875/full.jpg?ver=1765384509 https://vlasti.net/ext/thumbnails/news042019/298875/full.jpg?ver=1765384509

23.12.2025 08:04 Ответить
От що буває коли державою керують ларьочники та спекулянти
показать весь комментарий
Трамп з подєльнікамі - гівно, яким керують кушнери і міллери. Путін з ордою - монстр. Дурні українці обрали міндічів. І маємо те що маємо.
показать весь комментарий
найдужче кацапи бояться брудної бомби чи ракети чи безпілотника.сцють від згадки про це.так от - потрібно ставити ультиматум.та й вдарить по москві.
показать весь комментарий
Полковник Плетенчук, ваш вихід! А ну, розкажіть нам про "загнаний у порти і тремтячий від страху" чорноморський флот рф...А ми послухаємо. В черговий раз...
показать весь комментарий
А як же вогневий контроль над чорним морем? Чи цей контроль не поширюється на ракетоносії?
показать весь комментарий
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

есть информация про пусковые манёвры 2 бортов ТУ-95мс с архангельской области

если пуски реальные - ракеты в нашем воздушном пространстве будут ближе к 09:50 - 10:20

их будет немного
показать весь комментарий
зеля, где твои фламинго, почему не летят по элабуге? очередная брехня от тебя
показать весь комментарий
