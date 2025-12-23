РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и массово атакует Украину дронами

Российские войска осуществили пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. По предварительным данным, ракеты были выпущены с двух фрегатов ВМФ РФ - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговые каналы.

Ожидается, что ракеты могут войти в воздушное пространство Украины после 07:00, если пуски не являются имитационными.

Атака беспилотников

Параллельно продолжается массированная атака беспилотниками. По состоянию на утро в воздушном пространстве Украины фиксируется около 80 ударных БПЛА типа Shahed. Активность дронов сохраняется, возможны изменения маршрутов и направлений их движения в режиме реального времени.

По информации Суспільного, утром взрывы прогремели в г. Ривне и Бурштын на Франковщине.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и следить исключительно за официальными сообщениями.

Движение российских БПЛА

По данным Воздушных сил:

5:43 - Группы вражеских БПЛА на севере Киевской области в направлении Житомирской области.

6:10 - БПЛА из Тернопольской области в направлении Ивано-Франковской области.

6:11 - БПЛА в р-не Бучи в направлении Киева.

6:18 - БПЛА в направлении Одессы и Николаева.

6:21 - БПЛА в районе Броваров в направлении Киева.

6:23 - БПЛА в р-не Немирова направление движения Винница.

6:24 - БПЛА в направлении Житомира с востока.

