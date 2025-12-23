РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами (оновлено)
Російські війська здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. За попередніми даними, ракети були випущені з двох фрегатів ВМФ РФ - "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингові канали.
Очікується, що ракети можуть увійти в повітряний простір України після 07:00, якщо пуски не є імітаційними.
Станом на 7:15 моніторингові канали повідомили про зліт трьох МіГ-31К.
Атака безпілотників
Паралельно триває масована атака безпілотниками. Станом на ранок у повітряному просторі України фіксується близько 80 ударних БПЛА типу Shahed. Активність дронів зберігається, можливі зміни маршрутів і напрямків їх руху в режимі реального часу.
За інформацією Суспільного, зранку вибухи пролунали у Рівному та Бурштині на Франківщині.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях та стежити виключно за офіційними повідомленнями.
За даними Повітряних сил:
5:43 - Групи ворожих БпЛА на півночі Київщини у напрямку Житомирщини.
6:10 - БпЛА з Тернопільщини у напрямку Івано-Франківщини.
6:11 - БпЛА в р-ні. Бучи у напрямку Києва.
6:18 - БпЛа у напрямку Одеси та Миколаєва.
6:21 - БпЛА в р-ні Броварів у напрямку Києва.
6:23 - БпЛА в р-ні. Немирова напрямок руху Вінниця.
6:24 - БпЛА у напрямку Житомира зі сходу.
6:39:
- Групи ворожих БпЛА на заході та південному заході Сумщини рухаються західним напрямком.
- Північ та південь Київщини, курс західний.
- БпЛА на Черкащині, курс західний.
- Групи БпЛА північніше Житомира курс західний.
7:28 - БпЛА наближається до н.п. Шепетівка.
7:38 - БпЛА на Житомир.
7:55 - Ворожі БпЛА на Хмельницький зі сходу.
7:56 - БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси
7:57 - БпЛА зі сторони Ірпеня та Броварів у напрямку Києва
7:59 - БпЛА на сході Львівщини, курс західний.
8:05 - Групи ворожих БпЛА на Шепетівку з півночі.
8:28:
- БпЛА на південному заході Сумщини курс західний;
- БпЛА на півночі Полтавщини курс західний;
- БпЛА на сході Чернігівщини курс південний;
- БпЛА на північному заході Черкащині курсом на Білу Церкву;
- БпЛА на північному заході Вінниччини курсом на Хмельницький;
- БпЛА на заході Житомирщини курсом на Хмельниччину;
- БпЛА на Рівне з півдня;
- БпЛА в р-ні. Рогатина курсом на захід;
- БпЛА на Одесу з Чорного моря;
- БпЛА північніше Києва курсом на південний схід.
8:45 - БпЛА на Київ з півночі та сходу.
Рух російських ракет
6:47 - Крилата ракета на півночі Сумщини вектор на Черкащину.
6:51 - Ракета на сході Сумщини, курс західний.
6:52 - Ракета на Черкаси.
6:58 - Ще ракета на сході Сумщини, курс західний.
6:59 - Ще ракета на Сумщині у напрямку Черкащини.
7:06 - Ракета на Черкащині у напрямку Умані.
7:07:
- Ракети на Полтавщині, курс південно-західний;
- Ракети на Сумщині курс південний.
7:09 - Ракета на півночі Чернігівщині курсом на Київ.
7:15 - Ракета на Вінниччині у напрямку Ладижина.
7:18 - Крилаті ракети північніше та південніше Черкас, курс західний.
7:19 - Групи ракет з Полтавщини на Черкащину курс південно-західний.
7:21 - Ракети у напрямку Золотоноші (Черкащина).
7:22 - Ще ракети на півночі Сумщини курс на південь.
7:26:
- Ракета з Вінниччини на Хмельниччину;
- Інша ракета на Ладижин та Гайсин.
7:30 - Ракета на Хмельниччині у напрямку Тернопільщини.
7:31 - Ракета на Черкаси.
7:35 - Крилата ракета на Умань
7:36 - Ракета на півночі Київщини вектором руху на Житомир.
7:41 - Ракета на Кіровоградщині курс південний
7:42 - Ракета між Гайсином та Ладижином курс західний
7:46 - Ракета у напрямку Бердичіва зі сходу.
7:50 - Ракета повз Хмільник на Хмельниччину
7:54 - Крилаті ракети у напрямку Хмельницького зі сходу та південного сходу
7:55 - ракета між Гайсином та Ладижином курс західний (Хмельниччина).
8:03 - Крилаті ракети західніше Хмельницького змінили напрямок на північ
8:04 - Крилата ракета на Черкащині у напрямку Умані.
8:10 - Ракета в р-ні Нова Ушиця (Хмельниччина) курс західний.
8:11 - Ракета в р-ні Літина курсом на Хмільник (Вінниччина).
8:17 - Ракета на Житомир з півдня.
8:32 - Ракети на півночі Чернігівщини курс південно-західний.
8:34 - Ракети на Житомирщині та Київщині курс південно-західний
8:36 - Ракета через Хмельниччину у напрямку Тернопільщини
8:37 - Ракети на Шепетівку.
9:06 - Швидкісна ціль на Запоріжжя.
9:21 - Відбій ракетної небезпеки для західних областей.
Для всіх решти областей залишається загроза застосування ударних БпЛА.
9:31 - Відбій ракетної небезпеки для решти областей.
Загроза застосування ударних БпЛА зберігається для Рівненської, Хмельницької, Київської, Чернігівської, Полтавської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Будь ласка, зачекайте...
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