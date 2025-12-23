РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами (оновлено)

Російські війська здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. За попередніми даними, ракети були випущені з двох фрегатів ВМФ РФ - "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингові канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Очікується, що ракети можуть увійти в повітряний простір України після 07:00, якщо пуски не є імітаційними.

Станом на 7:15 моніторингові канали повідомили про зліт трьох МіГ-31К.

Атака безпілотників

Паралельно триває масована атака безпілотниками. Станом на ранок у повітряному просторі України фіксується близько 80 ударних БПЛА типу Shahed. Активність дронів зберігається, можливі зміни маршрутів і напрямків їх руху в режимі реального часу.

За інформацією Суспільного, зранку вибухи пролунали у Рівному та Бурштині на Франківщині.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях та стежити виключно за офіційними повідомленнями.

За даними Повітряних сил:

5:43 - Групи ворожих БпЛА на півночі Київщини у напрямку Житомирщини.

6:10 - БпЛА з Тернопільщини у напрямку Івано-Франківщини.

6:11 - БпЛА в р-ні. Бучи у напрямку Києва.

6:18 - БпЛа у напрямку Одеси та Миколаєва.

6:21 - БпЛА в р-ні Броварів у напрямку Києва.

6:23 - БпЛА в р-ні. Немирова напрямок руху Вінниця.

6:24 - БпЛА у напрямку Житомира зі сходу.

6:39:

Групи ворожих БпЛА на заході та південному заході Сумщини рухаються західним напрямком.

Північ та південь Київщини, курс західний.

БпЛА на Черкащині, курс західний.

Групи БпЛА північніше Житомира курс західний.

7:28 - БпЛА наближається до н.п. Шепетівка.

7:38 - БпЛА на Житомир.

7:55 - Ворожі БпЛА на Хмельницький зі сходу.

7:56 - БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси

7:57 - БпЛА зі сторони Ірпеня та Броварів у напрямку Києва

7:59 - БпЛА на сході Львівщини, курс західний.

8:05 - Групи ворожих БпЛА на Шепетівку з півночі.

8:28:

БпЛА на південному заході Сумщини курс західний;

БпЛА на півночі Полтавщини курс західний;

БпЛА на сході Чернігівщини курс південний;

БпЛА на північному заході Черкащині курсом на Білу Церкву;

БпЛА на північному заході Вінниччини курсом на Хмельницький;

БпЛА на заході Житомирщини курсом на Хмельниччину;

БпЛА на Рівне з півдня;

БпЛА в р-ні. Рогатина курсом на захід;

БпЛА на Одесу з Чорного моря;

БпЛА північніше Києва курсом на південний схід.

8:45 - БпЛА на Київ з півночі та сходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні фіксують повітряну загрозу через ворожі БпЛА (оновлено)

Рух російських ракет

6:47 - Крилата ракета на півночі Сумщини вектор на Черкащину.

6:51 - Ракета на сході Сумщини, курс західний.

6:52 - Ракета на Черкаси.

6:58 - Ще ракета на сході Сумщини, курс західний.

6:59 - Ще ракета на Сумщині у напрямку Черкащини.

7:06 - Ракета на Черкащині у напрямку Умані.

7:07:

Ракети на Полтавщині, курс південно-західний;

Ракети на Сумщині курс південний.

7:09 - Ракета на півночі Чернігівщині курсом на Київ.

7:15 - Ракета на Вінниччині у напрямку Ладижина.

7:18 - Крилаті ракети північніше та південніше Черкас, курс західний.

7:19 - Групи ракет з Полтавщини на Черкащину курс південно-західний.

7:21 - Ракети у напрямку Золотоноші (Черкащина).

7:22 - Ще ракети на півночі Сумщини курс на південь.

7:26:

Ракета з Вінниччини на Хмельниччину;

Інша ракета на Ладижин та Гайсин.

7:30 - Ракета на Хмельниччині у напрямку Тернопільщини.

7:31 - Ракета на Черкаси.

7:35 - Крилата ракета на Умань

7:36 - Ракета на півночі Київщини вектором руху на Житомир.

7:41 - Ракета на Кіровоградщині курс південний

7:42 - Ракета між Гайсином та Ладижином курс західний

7:46 - Ракета у напрямку Бердичіва зі сходу.

7:50 - Ракета повз Хмільник на Хмельниччину

7:54 - Крилаті ракети у напрямку Хмельницького зі сходу та південного сходу

7:55 - ракета між Гайсином та Ладижином курс західний (Хмельниччина).

8:03 - Крилаті ракети західніше Хмельницького змінили напрямок на північ

8:04 - Крилата ракета на Черкащині у напрямку Умані.

8:10 - Ракета в р-ні Нова Ушиця (Хмельниччина) курс західний.

8:11 - Ракета в р-ні Літина курсом на Хмільник (Вінниччина).

8:17 - Ракета на Житомир з півдня.

8:32 - Ракети на півночі Чернігівщини курс південно-західний.

8:34 - Ракети на Житомирщині та Київщині курс південно-західний

8:36 - Ракета через Хмельниччину у напрямку Тернопільщини

8:37 - Ракети на Шепетівку.

9:06 - Швидкісна ціль на Запоріжжя.

9:21 - Відбій ракетної небезпеки для західних областей.

Для всіх решти областей залишається загроза застосування ударних БпЛА.

9:31 - Відбій ракетної небезпеки для решти областей.

Загроза застосування ударних БпЛА зберігається для Рівненської, Хмельницької, Київської, Чернігівської, Полтавської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ випустила 86 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 58 цілей. ІНФОГРАФІКА