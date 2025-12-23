В Україні фіксують повітряну загрозу через ворожі БпЛА (оновлено)
У понеділок увечері, 22 грудня, російські війська знову застосували ударні безпілотники проти України. Повітряна загроза фіксується в низці регіонів.
Про поточну ситуацію повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 17:52 - повідомлялося про ворожі БпЛА в напрямку н.п.Іванків на Київщині.
О 18:20 - Повітряні сили повідомили про рух БпЛА:
- на сході Житомирщини вектором руху на південний захід;
- на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.
Оновлена інформація
О 19:38 - ворожі БпЛА в Чорному морі у напрямку Одеси.
Оновлена інформація
О 20:15 - ворожий БпЛА на північній межі Київської та Житомирської областей.
Оновлена інформація
О 21:31 - повідомлялося про ворожий БпЛА на північному заході Чернігівщини у напрямку Київщини.
О 22:06 - безпілотник у напрямку Затоки з Чорного моря.
Оновлена інформація
О 22:42 - ворожий БпЛА через н.п. Маяки вектором руху на Одесу.
О 22:45 - безпілотник на Житомир з півночі.
О 23:11 - пуски КАБ на Харківщину.
Оновлена інформація
О 23:38 - БпЛА північно-західніше від Сум у напрямку Полтавщини.
О 23:59 - Татарбунарський р-н. ворожий БпЛА у напрямку Арцизу.
О 00:24 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про:
- групи ворожих ударних БпЛА у Татарбунарському р-ні., рухаються у напрямку Арцизу;
- групи ворожих БпЛА з Херсонщини зайшли у Чорне море, вектором руху на Татарбунари;
- БпЛА на півночі та заході Харківщини, курс південний;
- безпілотники зі сходу на захід Сумщини, вектором руху на Чернігівщину;
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
- дрони на Донеччині курсом на Дніпропетровщину.
О 01:04 - ворожі БпЛА в р-ні. н.п. Рені (Одещина), курс постійно змінюється.
О 01:23 - повідомлялося про рух безпілотників:
- групи ворожих БпЛА з Чорного моря у напрямку Ізмаїлу;
- групи БпЛА з Чорного моря у напрямку Південного;
- групи БпЛА вздовж західної межі Харківщини південним курсом (Павлоград);
- групи БпЛА на півдні Харківщини у напрямку Павлограду;
- групи БпЛА зі сходу на захід Сумщини, південно-західним курсом, вектором на Київщину;
- БпЛА на півночі Чернігівщини курс південний.
О 01:31 - ворожий БпЛА наближається до н.п. Лубни зі сходу.
О 01:32 - дрони на Павлоград зі сходу та північного-сходу.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що на Нікопольщині Дніпропетровської області внаслідок чергової атаки російських військ 22 грудня постраждали троє людей. Агресор обстрілював район FPV-дронами та артилерією, пошкодивши житлові будинки, інфраструктуру й комунікації.
Будь ласка, зачекайте...
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