В Україні фіксують повітряну загрозу через ворожі БпЛА (оновлено)

У понеділок увечері, 22 грудня, російські війська знову застосували ударні безпілотники проти України. Повітряна загроза фіксується в низці регіонів.

Про поточну ситуацію повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 17:52 - повідомлялося про ворожі БпЛА в напрямку н.п.Іванків на Київщині.

О 18:20 - Повітряні сили повідомили про рух БпЛА:

на сході Житомирщини вектором руху на південний захід;

на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.

Оновлена інформація

О 19:38 - ворожі БпЛА в Чорному морі у напрямку Одеси.

Оновлена інформація

О 20:15 - ворожий БпЛА на північній межі Київської та Житомирської областей.

Оновлена інформація

О 21:31 - повідомлялося про ворожий БпЛА на північному заході Чернігівщини у напрямку Київщини.

О 22:06 - безпілотник у напрямку Затоки з Чорного моря.

Оновлена інформація

О 22:42 - ворожий БпЛА через н.п. Маяки вектором руху на Одесу.

О 22:45 - безпілотник на Житомир з півночі.

О 23:11 - пуски КАБ на Харківщину.

Оновлена інформація

О 23:38 - БпЛА північно-західніше від Сум у напрямку Полтавщини.

О 23:59 - Татарбунарський р-н. ворожий БпЛА у напрямку Арцизу.

О 00:24 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про:

групи ворожих ударних БпЛА у Татарбунарському р-ні., рухаються у напрямку Арцизу;

групи ворожих БпЛА з Херсонщини зайшли у Чорне море, вектором руху на Татарбунари;

БпЛА на півночі та заході Харківщини, курс південний;

безпілотники зі сходу на захід Сумщини, вектором руху на Чернігівщину;

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;

дрони на Донеччині курсом на Дніпропетровщину.

О 01:04 - ворожі БпЛА в р-ні. н.п. Рені (Одещина), курс постійно змінюється.

О 01:23 - повідомлялося про рух безпілотників:

групи ворожих БпЛА з Чорного моря у напрямку Ізмаїлу;

групи БпЛА з Чорного моря у напрямку Південного;

групи БпЛА вздовж західної межі Харківщини південним курсом (Павлоград);

групи БпЛА на півдні Харківщини у напрямку Павлограду;

групи БпЛА зі сходу на захід Сумщини, південно-західним курсом, вектором на Київщину;

БпЛА на півночі Чернігівщини курс південний.

О 01:31 - ворожий БпЛА наближається до н.п. Лубни зі сходу.

О 01:32 - дрони на Павлоград зі сходу та північного-сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що на Нікопольщині Дніпропетровської області внаслідок чергової атаки російських військ 22 грудня постраждали троє людей. Агресор обстрілював район FPV-дронами та артилерією, пошкодивши житлові будинки, інфраструктуру й комунікації.

Читайте: Росія знову атакувала порт "Південний", загорілися 30 контейнерів з борошном та олією, ‒ Кулеба