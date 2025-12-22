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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Атака РФ по Нікопольщині: троє постраждалих, зруйновані будинки та інфраструктура. ФОТОрепортаж

На Нікопольщині Дніпропетровської області внаслідок чергової атаки російських військ 22 грудня постраждали троє людей. Агресор обстрілював район FPV-дронами та артилерією, пошкодивши житлові будинки, інфраструктуру й комунікації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Владислав Гайваненко.

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Постраждалі

На Нікопольщині через ворожу атаку постраждали троє людей – 76-річний чоловік та жінки 76 і 69 років. Всі лікуватимуться амбулаторно.

Загалом під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію.

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Пошкодження

Пошкоджені інфраструктура, 3 п’ятиповерхівки і 5 приватних будинків, гуртожиток, 6 господарських споруд, ще одна – зруйнована. Зачепило авто, газогін та лінію електропередач.

За уточненою інформацією, через нічний артобстріл райцентру понівечені 2 багатоповерхівки.

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Також повідомляється, що вдень, за повідомленням ПвК, оборонці неба знищили в області безпілотник.

22 грулня 2025 року на Нікопольщині постраждали люди, ППО збила дрон
22 грулня 2025 року на Нікопольщині постраждали люди, ППО збила дрон
22 грулня 2025 року на Нікопольщині постраждали люди, ППО збила дрон
22 грулня 2025 року на Нікопольщині постраждали люди, ППО збила дрон
22 грулня 2025 року на Нікопольщині постраждали люди, ППО збила дрон
22 грулня 2025 року на Нікопольщині постраждали люди, ППО збила дрон
22 грулня 2025 року на Нікопольщині постраждали люди, ППО збила дрон

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обстріл (35037) Дніпропетровська область (5231)
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