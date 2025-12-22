Атака РФ по Нікопольщині: троє постраждалих, зруйновані будинки та інфраструктура. ФОТОрепортаж
На Нікопольщині Дніпропетровської області внаслідок чергової атаки російських військ 22 грудня постраждали троє людей. Агресор обстрілював район FPV-дронами та артилерією, пошкодивши житлові будинки, інфраструктуру й комунікації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Владислав Гайваненко.
Постраждалі
На Нікопольщині через ворожу атаку постраждали троє людей – 76-річний чоловік та жінки 76 і 69 років. Всі лікуватимуться амбулаторно.
Загалом під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію.
Пошкодження
Пошкоджені інфраструктура, 3 п’ятиповерхівки і 5 приватних будинків, гуртожиток, 6 господарських споруд, ще одна – зруйнована. Зачепило авто, газогін та лінію електропередач.
За уточненою інформацією, через нічний артобстріл райцентру понівечені 2 багатоповерхівки.
Також повідомляється, що вдень, за повідомленням ПвК, оборонці неба знищили в області безпілотник.
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