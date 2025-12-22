Дрони окупанта атакували Павлоград і Кривий Ріг: пошкоджені будинки та авто. ФОТОрепортаж
Ворог вдарив по Павлограду, Кривому Рогу та Васильківській громаді. Пошкоджено приватні та адмінбудівлі, знищено кілька авто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник МВА Владислав Гайваненко.
Обстріл Павлоград, Синельниківського та Нікопольському районів
Вночі ворог спрямував безпілотники на Павлоград. Зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.
БпЛА агресор поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні оселі.
По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та обстрілював з артилерії. Влучив по Нікополю та Покровській громаді.
Удар по Кривому Рогу
У Кривому Розі сили ППО збили 3 ворожі БпЛА, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Внаслідок шахедної атаки на наше місто за попередньою інформацією пошкоджено три житлові будинки, авто, соціальна установа та адміністративні будівлі - тобто знову абсолютно цивільні об'єкти. Пожежу, яка виникла на місці удару, було оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Згодом Вілкул повідомив, що внаслідок удару зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН", також значно постраждав головний Центр надання адміністративних послуг "Віза".
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