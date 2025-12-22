Дроны оккупанта атаковали Павлоград и Кривой Рог: повреждены дома и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг нанес удары по Павлограду, Кривому Рогу и Васильковской громаде. Повреждены частные и административные здания, уничтожено несколько автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник ГВА Владислав Гайваненко.

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Обстрел Павлограда, Синельниковского и Никопольского районов

Ночью враг направил беспилотники на Павлоград. Загорелись автомобили и не эксплуатируемое здание. Огонь потушили.

БПЛА агрессор нацелился и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены 3 частных дома.

По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и обстреливал из артиллерии. Попал по Никополю и Покровской громаде.

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Удар по Кривому Рогу

В Кривом Роге силы ПВО сбили 3 вражеских БПЛА, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"В результате шахидской атаки на наш город по предварительной информации повреждены три жилых дома, автомобиль, социальное учреждение и административные здания - то есть снова абсолютно гражданские объекты. Пожар, который возник на месте удара, был оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

Впоследствии Вилкул сообщил, что в результате удара разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН", также значительно пострадал главный Центр предоставления административных услуг "Виза".

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