Враг атаковал три района Днепропетровщины: повреждены дома, АЗС и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Криворожского и Синельниковского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть повреждения.

Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

В течение дня российская армия наносила удары по Никопольскому району – Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригоровской громадам. Враг направлял на район FPV-дроны, сбрасывал боеприпасы с БПЛА, обстреливал артиллерией.



Вследствие российских ударов повреждены инфраструктура, АЗС и 4 частных дома.

Криворожский район

На Криворожье агрессор нацелился на Грушевскую громаду беспилотником. Разрушены хозяйственные постройки.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе противник ударил КАБом по Дубовиковской громаде.

Повреждены жилые дома, линия электропередач.

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Последствия вражеских ударов













