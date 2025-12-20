Враг атаковал три района Днепропетровщины: повреждены дома, АЗС и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Криворожского и Синельниковского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть повреждения.
Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В течение дня российская армия наносила удары по Никопольскому району – Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригоровской громадам. Враг направлял на район FPV-дроны, сбрасывал боеприпасы с БПЛА, обстреливал артиллерией.
Вследствие российских ударов повреждены инфраструктура, АЗС и 4 частных дома.
Криворожский район
На Криворожье агрессор нацелился на Грушевскую громаду беспилотником. Разрушены хозяйственные постройки.
Синельниковский район
В Синельниковском районе противник ударил КАБом по Дубовиковской громаде.
Повреждены жилые дома, линия электропередач.
Последствия вражеских ударов
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