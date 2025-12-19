На бригаду энергетиков в Днепре напали жители домов, которым ранее не отключали свет
В Днепре на бригаду энергетиков были совершены неоднократные нападения со стороны жителей домов по улице Академика Янгеля. Инциденты привели к телесным повреждениям работника энергокомпании и задержке восстановления электроснабжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Центральная энергетическая компания".
"Уважаемые потребители, сообщаем, что во время выполнения служебных обязанностей оперативно-выездной бригадой ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" на нее было совершено неоднократное нападение жителями домов по улице Академика Янгеля, которые ранее не отключались из-за нахождения на линии с критической инфраструктурой, а теперь отключаются в ручном режиме", - говорится в сообщении.
Причиненные телесные повреждения
К сожалению, дело дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника. Также эти инциденты привели к значительной задержке восстановления электроснабжения подряд 5.2.
Причина нападения на энергетиков в Днепре
Сообщаем жителям этих домов, что нахождение их домов на линиях с критической инфраструктурой не дает им какого-либо привилегированного положения, поэтому ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" будет осуществлять все необходимые меры, чтобы отключать эти дома на равных условиях с другими жителями города.
Написали заявление в полицию
Также предупреждаем жителей домов, которые совершали эти нападения, что материалы переданы в Национальную полицию для открытия уголовного производства в соответствии с действующим законодательством Украины.
