2 695 21

На бригаду энергетиков в Днепре напали жители домов, которым ранее не отключали свет

Графики почасовых отключений света могут вернуться

В Днепре на бригаду энергетиков были совершены неоднократные нападения со стороны жителей домов по улице Академика Янгеля. Инциденты привели к телесным повреждениям работника энергокомпании и задержке восстановления электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Центральная энергетическая компания".

"Уважаемые потребители, сообщаем, что во время выполнения служебных обязанностей оперативно-выездной бригадой ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" на нее было совершено неоднократное нападение жителями домов по улице Академика Янгеля, которые ранее не отключались из-за нахождения на линии с критической инфраструктурой, а теперь отключаются в ручном режиме", - говорится в сообщении.

Причиненные телесные повреждения

К сожалению, дело дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника. Также эти инциденты привели к значительной задержке восстановления электроснабжения подряд 5.2.

Причина нападения на энергетиков в Днепре

Сообщаем жителям этих домов, что нахождение их домов на линиях с критической инфраструктурой не дает им какого-либо привилегированного положения, поэтому ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" будет осуществлять все необходимые меры, чтобы отключать эти дома на равных условиях с другими жителями города.

Написали заявление в полицию

Также предупреждаем жителей домов, которые совершали эти нападения, что материалы переданы в Национальную полицию для открытия уголовного производства в соответствии с действующим законодательством Украины.

Топ комментарии
+18
Просто енергетикам на виїзд варто брати з собою представника ТЦК.
19.12.2025 14:26 Ответить
+7
Так таке "тяжке" випробування,БЕЗ СВІТЛА! Поки хтось за тебе гине в бою з ворогом, молоді та старі,чоловіки та жінки,відновлює електропостачання під ракетами... - оці потвори без ПОСТІЙНОГО світла так "страждають", що готові побити електрика!...путлєр прийде світло відновить???? Бидло....
19.12.2025 14:40 Ответить
+6
у камері їм світло не вимикатимуть
19.12.2025 14:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З якою такою "критичною інфраструктурою"? Це з синагогою?
19.12.2025 14:22 Ответить
Хорошо устроились
19.12.2025 14:23 Ответить
у камері їм світло не вимикатимуть
19.12.2025 14:24 Ответить
Просто енергетикам на виїзд варто брати з собою представника ТЦК.
19.12.2025 14:26 Ответить
19.12.2025 14:34 Ответить
Рукоприкладство із заподіянням тілесних ушкоджень? Так на Покровськ! Хай там використовують своє рукоприкладство.
19.12.2025 14:29 Ответить
Мразі!!!
19.12.2025 14:30 Ответить
Деградація, яка яскраво проявилась у 2019 році, набирає обертів!
19.12.2025 14:34 Ответить
Не поспішайте відправляти їх під Покровськ, може то заброньовані й багатодітні, вони швидше вас відправлять)
19.12.2025 14:35 Ответить
Так таке "тяжке" випробування,БЕЗ СВІТЛА! Поки хтось за тебе гине в бою з ворогом, молоді та старі,чоловіки та жінки,відновлює електропостачання під ракетами... - оці потвори без ПОСТІЙНОГО світла так "страждають", що готові побити електрика!...путлєр прийде світло відновить???? Бидло....
19.12.2025 14:40 Ответить
Вони звикли до того, що вім відключають, а їм - ні і не хочуть, щоб у них було як у всіх інших.
19.12.2025 14:44 Ответить
хитрожопые животные!
19.12.2025 14:43 Ответить
Перевести їх до темної черги.
19.12.2025 14:46 Ответить
одна область - одни без электрики по 14 часов, а эти гниды ВСЕГДА с электрикой! может к ним прислать пару тысяч злых и жестоких "переговорщиков" что б провели "беседу"??
19.12.2025 14:47 Ответить
Зате до тих хто просрав електрику ніхто йти не збирається
19.12.2025 15:00 Ответить
а по чьей вине Украина без электрики? может тебя прибить гвоздями к подстанции когда ракета или "шахед" из ******** прилетят - быстрее поймёшь по ЧЬЕЙ вине в Украине нет электрики?!
19.12.2025 15:06 Ответить
Хтось вкрав гроші на захист, но вони ні при чьому , да .
19.12.2025 15:17 Ответить
НАйкраще покарання за такі дії кацапів і малоросів---на тиждень виключити світло.
19.12.2025 14:51 Ответить
У Києві теж вистачає будинків, де взагалі не вирубають світло. Особливо на Печерську, причому там критичної інфраструктури в окрузі і близько немає!
19.12.2025 15:00 Ответить
скільки тут підлабузників ахметова
який жирує у женеві...
а нам вимикають за неуплату 2тис грн !!!
19.12.2025 15:06 Ответить
В Сумах пів міста сидить по 10 - 16 годин без світла, а інша, більш "везуча половина", нічого не знає про відключення. Такої дурні в графіках навіть важко було собі уявити від керівників Обленерго. Не забувайте, що всі Обленерго мають власників і іноді не рахуються з людьми та іхними потребами, а роблять, як вважають за раціональне.Такого срача та непорозуміння, які вони сіють серед людей дивними вибірковими відключеннями, годі і бажати рашистам, які хочуть сіяти роздор серед українців. І не треба розповідати про об'єкти критичної інфраструктури - це пояснює десь 30 відсотків дурні та чехарді відключень. Це третя зима з відключеннями та чергами дивує...
19.12.2025 15:21 Ответить
 
 