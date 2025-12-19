Из-за российских атак обесточены потребители в пяти областях Украины, - "Укрэнерго"

По состоянию на утро 19 декабря после ночных атак РФ без электроснабжения остаются потребители в пяти областях Украины.

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным оператора энергосистемы, ночью российские войска атаковали энергообъекты в нескольких регионах. В результате утром отключения электроэнергии зафиксированы в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.

В "Укрэнерго" отметили, что везде, где позволяет ситуация с безопасностью, уже ведутся аварийно-восстановительные работы. На других объектах энергетики ожидают соответствующего разрешения от военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отменить отключение света для населения невозможно, – Минэнерго

Также сообщается, что по состоянию на 9:30 19 декабря потребление электроэнергии в Украине на 1,9% превышает показатели предыдущего дня. Причиной стало понижение температуры воздуха в большинстве регионов.

В регионах, где действуют почасовые отключения, энергетики призывают граждан к экономному потреблению электроэнергии. В частности, рекомендуют максимально ограничить использование мощных электроприборов и по возможности переносить энергоемкие процессы на ночное время – после 23:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области взрыв бойлера разрушил жилой дом. ФОТОрепортаж