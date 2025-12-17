На Одесщине взрыв бойлера разрушил жилой дом

В Одесском районе днем произошел взрыв электрического бойлера, вследствие чего был серьезно поврежден жилой дом. Инцидент произошел в среду, 17 декабря, в одном из населенных пунктов области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, чрезвычайное происшествие произошло в селе Розселенец.

Что известно об инциденте

По предварительным данным, причиной чрезвычайной ситуации стала аварийная работа электрического прибора.

Вследствие взрыва здание подверглось значительным разрушениям, однако обошлось без пострадавших.

На месте работали экстренные службы, которые обследовали поврежденное сооружение и проверили возможные риски повторных возгораний или взрывов.

Рекомендации ГСЧС во время отключений света

В связи с инцидентом спасатели призывают граждан соблюдать базовые правила электробезопасности, особенно в условиях нестабильного электроснабжения:

всегда отключайте электроприборы от сети при исчезновении электроэнергии;

не оставляйте бойлеры, обогреватели и другую мощную технику включенными без присмотра;

регулярно проверяйте исправность электрооборудования и состояние электропроводки.

В ГСЧС подчеркивают, что соблюдение этих простых правил может предотвратить серьезные аварии и сохранить жизнь и имущество.

Ранее мы писали, что 7 декабря в городе Килия Одесской области произошел взрыв газового баллона.

