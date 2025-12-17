РУС
1 872 13

На Одесщине взрыв бойлера разрушил жилой дом

Взрыв бойлера в Одесской области

В Одесском районе днем произошел взрыв электрического бойлера, вследствие чего был серьезно поврежден жилой дом. Инцидент произошел в среду, 17 декабря, в одном из населенных пунктов области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, чрезвычайное происшествие произошло в селе Розселенец.

Что известно об инциденте

По предварительным данным, причиной чрезвычайной ситуации стала аварийная работа электрического прибора.

Взрыв бойлера в Одесской области

Вследствие взрыва здание подверглось значительным разрушениям, однако обошлось без пострадавших.

Взрыв бойлера в Одесской области

На месте работали экстренные службы, которые обследовали поврежденное сооружение и проверили возможные риски повторных возгораний или взрывов.

Взрыв бойлера в Одесской области

Рекомендации ГСЧС во время отключений света

В связи с инцидентом спасатели призывают граждан соблюдать базовые правила электробезопасности, особенно в условиях нестабильного электроснабжения:

  • всегда отключайте электроприборы от сети при исчезновении электроэнергии;

  • не оставляйте бойлеры, обогреватели и другую мощную технику включенными без присмотра;

  • регулярно проверяйте исправность электрооборудования и состояние электропроводки.

В ГСЧС подчеркивают, что соблюдение этих простых правил может предотвратить серьезные аварии и сохранить жизнь и имущество.

Ранее мы писали, что 7 декабря в городе Килия Одесской области произошел взрыв газового баллона.

Автор: 

взрыв (6997) Одесская область (4032) Тарифы на электроэнергию (2318) разрушение (183)
+2
Та отож. Люди ці ,,бомби,, самі собі роблять свідомо. Датчик температури загрубив, запобіжний клапан вивернув та заткнув дірку болтом. А потім - Ой, що сі стало!
17.12.2025 19:27 Ответить
+1
какой нахххххх бойлер ???((( они дома разбирали ,,шахед,, !!!
17.12.2025 19:20 Ответить
+1
На такі бойлери можна ставити реактивні двигуни, і кірдик маскві - фламінги вже в минулому.
А взагалі, судячи з фото, якщо в когось поруч був закреп, то він вже миттєво вилікуваний.
17.12.2025 19:21 Ответить
З якого матеріалу зроблений будинок? Чому відмовили зразу всі запобіжні засоби як то термальний вимикач та клапан скиду внутрішнього тиску?
17.12.2025 19:17 Ответить
можливо клапан заклинило накипом ? можливо був взагалі відсутнім , бо з нього вода капає , знаю таких "спеціалістів"
17.12.2025 19:23 Ответить
Та отож. Люди ці ,,бомби,, самі собі роблять свідомо. Датчик температури загрубив, запобіжний клапан вивернув та заткнув дірку болтом. А потім - Ой, що сі стало!
17.12.2025 19:27 Ответить
коли я вчився в інституті нам казали , що техніка безпеки написана кров'ю . ми тоді цього не розуміли .
17.12.2025 19:34 Ответить
З якого матеріалу зроблений будинок?

Так видно ж на фотках - ракушечник. На півдні найпопулярніший будматеріал.
17.12.2025 19:40 Ответить
какой нахххххх бойлер ???((( они дома разбирали ,,шахед,, !!!
17.12.2025 19:20 Ответить
На такі бойлери можна ставити реактивні двигуни, і кірдик маскві - фламінги вже в минулому.
А взагалі, судячи з фото, якщо в когось поруч був закреп, то він вже миттєво вилікуваний.
17.12.2025 19:21 Ответить
А що , бойлер може так рвонути?
17.12.2025 19:27 Ответить
Якщо проігнорували встановлення запобіжного клапана, то чому ні. А надлишковий тиск - та сама бомба по суті.
17.12.2025 19:42 Ответить
Марка бойлера, та хто виготовляє - ?
17.12.2025 19:28 Ответить
це найкраща маячня, що я сьогодні встиг почути! той хто пише подібну херню, видно ніколи у своєму житті не бачив електричний бойлер, та ще який може "повторно вибухнути"!
17.12.2025 19:30 Ответить
Перечитайте. Там про можливі повторні загоряння чи вибухи чогось іншого. Наприклад каністри з паливом або газового обладнання.
17.12.2025 19:40 Ответить
В Одесі виготовляють бойлери. Оригінальна реклама
17.12.2025 19:31 Ответить
 
 