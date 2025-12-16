В Украине сократят продолжительность графиков отключения электроэнергии, - Свириденко

В Украине планируют сократить продолжительность отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей благодаря пересмотру перечней объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, чиновникам удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. "Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности", - отметила Свириденко.

Премьер уточнила, что из списков исключили две категории потребителей: объекты мощностью менее 100 кВт, а также те, к которым были подключены другие потребители, которые для справедливого распределения электроэнергии должны подпадать под общие ограничения.

Определенные потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений по общему порядку.

В то же время Свириденко подчеркнула, что пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

