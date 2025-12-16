РУС
Новости
1 680 36

В Украине сократят продолжительность графиков отключения электроэнергии, - Свириденко

Свириденко

В Украине планируют сократить продолжительность отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей благодаря пересмотру перечней объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, чиновникам удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. "Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности", - отметила Свириденко.

Премьер уточнила, что из списков исключили две категории потребителей: объекты мощностью менее 100 кВт, а также те, к которым были подключены другие потребители, которые для справедливого распределения электроэнергии должны подпадать под общие ограничения.

Определенные потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений по общему порядку.

В то же время Свириденко подчеркнула, что пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Тарифы на электроэнергию Свириденко Юлия
+10
Після минулої розповіді про "скорочення", Одеська область ще досі без світла сидить...
16.12.2025 17:54 Ответить
+5
Менш би стюардеси б за це 3,14зділи більше б користі б від сосен корабельних було б.
16.12.2025 17:53 Ответить
+5
Меньше бы вы болтали...хотя к кому я обрщаюсь
16.12.2025 17:57 Ответить
Цікава кореляція)
16.12.2025 18:18 Ответить
Яка саме на ваш погляд? Позитивна чи негативна? Чи можє ви мали на увазі саме кореляцію пірсона для лінейниз зв'язків?
16.12.2025 18:22 Ответить
OMG, я здаюсь сходу.
Питання закрите)
16.12.2025 18:29 Ответить
Сидить після масованого обстрілу. При чому тут Свириденко? Напиши скаргу в Кремль
16.12.2025 18:05 Ответить
Вместо 16 часов отключения будет 14-15, покращення як воно є
16.12.2025 17:55 Ответить
І це вже краще. Будь оптимістом. І побачиш відключення 10 годин!
16.12.2025 18:06 Ответить
ти провокатор чи ...бнутий?
16.12.2025 18:21 Ответить
Не хами
16.12.2025 18:26 Ответить
я спитав а не стверджував. важко відповісти?
16.12.2025 18:29 Ответить
Я гуморист-сатирик
16.12.2025 18:32 Ответить
16.12.2025 18:17 Ответить
нам світла не треба ,нам піаніст світить ,на хліба не треба роботу давай !
16.12.2025 17:57 Ответить
Викладіть висер на підарашкові ресурси, щоб взагалі не було що вимикати
16.12.2025 17:57 Ответить
Золоті слова!
16.12.2025 18:12 Ответить
в мене вже 4 добу не виключають зовсім
16.12.2025 17:58 Ответить
У мене вже третій рік "не вимикають" , обійшлося це у цінах 2023 року десь тисяч у 25 гривень . Якби люди головою думали , а не користувалися нею тільки щоб жувати , то проблем із енергозабезпеченням було б менше відсотків на 90. У нас все до навпаки - щороку репетують що надовго вимикають електроенергію , а потім замість щось вдома встановити для її накопичення - біжать дороги перекривати і шукати крайнього (( Аргумент що грошей не вистачає не проходить , бо можна до 400 тисяч безвідсоткового кредиту взяти на ці потреби , а щоб забезпечити будинок автономним живленням навіть сьогодні ста вистачить з головою .
16.12.2025 18:49 Ответить
А ви що собі поставили? Взимку навіть СЕС без ДТЕКа не тягне, як мені сказали в фірмі по встановленню станцій. Хіба що якйись монстр на 30 Квт.
16.12.2025 18:58 Ответить
У 2023 поставив собі інвертор 2Е на 3 квт , купував у мойо , вони там і нині є , кому менший потрібен - теж є , і під'єднав до нього 4 акумулятори на 100 ампер , цього вистачало до цієї осені на освітлення , холодильник + морозильник на 400 літрів і постійну роботу електроніки , бо потрібна для заробітків . Тепер ось у листопаді придбав Deye на 5 квт + три акумулятори настінних dyness по 5 квт кожен ( це вже не кожен фінансово може і потягне , бо обійшлося все у 150 тис без сонячних манелей ) , встановлювали все самі тому витрат ніяких по монтажу , планую запустити від цього звіра весь будинок , а під весну тоді вже і фотопанелі доставити . Поки що у нас вимикають на 4 години потім на 2 вмикають , то встигає за 1 годину дозарядится до 100% система .
16.12.2025 19:16 Ответить
P.S. Стосовно СЕС і ДТЕКУ - Той хто встановив СЕС на 30 квт щоб заробляти гроші якщо має мереживний інвертор , а не гібридний , то взагалі нічого нині не отримує , бо така система працює лише коли у мережі є наруга від електростанцій . Потрібні власні акумулятори і гібридний інвертор .
16.12.2025 19:23 Ответить
От цікаво, хто «піарив» цю дурепу та, що вона зайняла аж цю посаду? Ну не за розум і ділові якості їі призначили!
16.12.2025 17:59 Ответить
Вибирали на цю посаду між нею, та Олександром Погрібним. От ящо би Олександра вибрали...
16.12.2025 18:08 Ответить
Не зовсім так! Там ще був Захар Коломбет, якого відразу забракували!
16.12.2025 18:12 Ответить
Нас обох забракували, друже. А такі були б прем'єри!
16.12.2025 18:14 Ответить
А ви обидва Єрмаку хто?
Ніхто? Шансів нуль.
16.12.2025 18:27 Ответить
+++
16.12.2025 18:18 Ответить
Так з дня на день анонсують масовий обстріл.
16.12.2025 18:04 Ответить
На сьогодні-завтра кацапи вже готові ніби...
16.12.2025 18:16 Ответить
Ото якось воно випадково і співпадає
16.12.2025 18:20 Ответить
Дайте ей селёдку.
16.12.2025 18:17 Ответить
Це замість посилення ППО і захисту енергетики? ну-ну. Допоможе, як мертвому припарки, коли кацапня б'є по енергетиці кожного тижня. Офіс тупих рішень.
16.12.2025 18:57 Ответить
В мене вже четверту добу відключення триває.
То наскільки скоротять відключення - до трьох діб???
Слава зє, всім його підарам в оточенні та всім дятлам, які обрали це убозтво на посаду Президента України!
16.12.2025 19:05 Ответить
Премʼєрка уточнила, що зі списків виключили дві категорії споживачів: об'єкти з потужністю менш ніж 100 кВт, а також ті, до яких були підключені інші споживачі, що для справедливого розподілу електроенергії мають підпадати під загальні обмеження.

Це, наскільки я зрозумів, ті житлові будинки, які знаходяться біля шкіл та лікарень? Бо я це біля себе спостерігаю - у всіх блекаут, а у них завжди світло є.
16.12.2025 19:10 Ответить
Все вірно...
16.12.2025 19:22 Ответить
 
 