РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9725 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
2 435 19

В случае морозов возможны жесткие ограничения электроснабжения: где будет самая сложная ситуация

Самая сложная ситуация прогнозируется в Херсоне, Чернигове и Киеве

В случае понижения температуры воздуха до –10°C в Украине электроэнергию могут подавать только 2-4 часа в сутки.

Об этом рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, в таких погодных условиях энергосистема испытывает пиковую нагрузку, что может привести к значительным ограничениям электроснабжения.

Самая сложная ситуация прогнозируется в Херсоне, Чернигове и Киеве, где риски отключений являются самыми высокими.

Специалисты призывают граждан заранее подготовиться к возможным перебоям с электроэнергией, рационально потреблять электричество и иметь необходимые запасы на случай длительных отключений.

Читайте также: В случае блэкаутов в Киеве метро, трамваи и троллейбусы заменят автобусами, - СМИ

Автор: 

Киев (26443) Херсон (3192) Чернигов (973) Тарифы на электроэнергию (2316) отключение света (563)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Наслідки зеленого крадівництва, ушлепки зелені.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:34 Ответить
+5
В Херсоні зрозуміло ,його ******** кацапи цілодобово ,а якого хріна в Києві , для того ,щоб багатії обігрівали свої триповерхові хатинки електроенергією ,простим киянам будуть вимикати світло ,а не пішли б ви нахрін разом зі своїми багатіями.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:33 Ответить
+4
А що,трирівневого захисту на енергооб'єктах виявилося недостатньо? Де Мустафа?
показать весь комментарий
16.12.2025 13:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що,трирівневого захисту на енергооб'єктах виявилося недостатньо? Де Мустафа?
показать весь комментарий
16.12.2025 13:32 Ответить
В Херсоні зрозуміло ,його ******** кацапи цілодобово ,а якого хріна в Києві , для того ,щоб багатії обігрівали свої триповерхові хатинки електроенергією ,простим киянам будуть вимикати світло ,а не пішли б ви нахрін разом зі своїми багатіями.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:33 Ответить
Так їм ще й пільговий тариф на електроенергію ввели 2,64 грн/кв, майже вдвічі нижчий ніж для посполитих. Інакше буде ескалація і путін нападе.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:41 Ответить
А Вовкин гігават не допоможе?..
показать весь комментарий
16.12.2025 13:34 Ответить
Наслідки зеленого крадівництва, ушлепки зелені.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:34 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2025 13:36 Ответить
голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього - **** тел понаставляли.
Не справляется влада - нахер пошли вместе с ахметовичем
показать весь комментарий
16.12.2025 13:37 Ответить
Фахівці закликають громадян заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електроенергією, раціонально споживати електрику та мати необхідні запаси на випадок тривалих відключень.

А як можна підготуватися до ТРИВАЛИХ відключень??? Особливо у місті???
показать весь комментарий
16.12.2025 13:37 Ответить
І яким чином можна економити електрику, ще ж не газ чи вода, шо струю можна прикрутить? А за дві години поки світло є треба встигнути зробить все
показать весь комментарий
16.12.2025 13:41 Ответить
Проблема у тому, що після включення світла напруга у мережі стрибає як скажений заєць. Інколи вольтаж падає до позначки 189-190, а це ДУЖЕ погано. Зарядити щось за дві години у таких умовах ДУЖЕ проблематично. Та й на побутову техніку/електроніку такі стрибки впливають вкрай негативно...
показать весь комментарий
16.12.2025 13:50 Ответить
В раціональне використання електроенергії, це як? Якщо відключення будуть, я що зможу з економлену енергію в баночку скласти?
показать весь комментарий
16.12.2025 13:42 Ответить
И нахера это постить каждый день?Чтобы что?Все горожане переехали в села или за бугор?Или купили по сто пауэрбанков?Будет *****,никто и не сомневается.А еще мы все умрем,почему об этом каждый день никто не пишет?То целый депутат напишет,то вот чел из ИНСТИТУТА БУДУЩЕГО,нифига себе,и такой бывает.Надоело зп получать ни за что,решил осчастливить нас прогнозом.Причем все в один голос называют температуру апокалипсиса -10.А в -9 все будет отлично?******* кликуши.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:43 Ответить
********, нужбо, разом:
- Слався Ze!
- Слався Міндіч!
- Слався Цукерман!
- Слався Чернишов!
- Слався Галущенко!
- Слався дЕрьмак!
- Славтесть слуги *****!

16.12.2025 13:40
показать весь комментарий
16.12.2025 13:44 Ответить
От як би всю злість цих коментаторів та на голови москалів!!!!! (бажано з окопів)
показать весь комментарий
16.12.2025 13:58 Ответить
А що в нас опалення та обігрів переважно електричні, інакше як пов'язані зовнішня температура з підвищенням електроспоживання? А як ще щодо замкненого кола: ви відключаєте енергію ледь не на добу, потім включаєте на пару годин, коли всі кидаються вмикати все, що є, і треба всіх знову терміново відключати (з кожним витком цього кола періоди відключення згідно з логікою мають зростати)? Тому варто зосереджуватися не на тривалості відключень, а на можливості відключень всього, що можна відключити без нанесення непоправної шкоди виживанню країни та її громадян. Якщо при цьому навіть помруть якісь бізнеси, значить вони теж стануть жертвами війни і Росії ( дай бог, після війни відновляться).
показать весь комментарий
16.12.2025 14:02 Ответить
"Фахівці закликають громадян заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електроенергією, раціонально споживати електрику та мати необхідні запаси на випадок тривалих відключень."

НЕМАЄ ГРОШЕЙ!!!! ДО ТЕБЕ НЕ ДОХОДИТЬ????!!!!! НЕМАЄ ГРОШЕЙ!!!!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 14:03 Ответить
Як же ж заїбали ці експерти та виконавчі посадові особи укренерго своїми апокаліпсичними прогнозами! 🤬 може треба щось робити та не красти безбозжно! Вже пиз...ять що треба підняти тариф до 10 грн./кВт, для економії електроенергії, і це при тому, що Україна на 2-му місці по вартості електроенергії за кВт в Європі, може всіх причетних на гілляку!
показать весь комментарий
16.12.2025 14:03 Ответить
"Про це розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, Станіслав Ігнатьєв" тобто маловідомий екс-пердь вирішив "пердьнути в борошно", щоб краще продавалися генератори, які він накупив дешевенько для перепродажу? Літаюча муха 13.12.25 як вісник теплої зими залишає мало надії цьому екс-пердю...
показать весь комментарий
16.12.2025 14:06 Ответить
 
 