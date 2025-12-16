В случае морозов возможны жесткие ограничения электроснабжения: где будет самая сложная ситуация
В случае понижения температуры воздуха до –10°C в Украине электроэнергию могут подавать только 2-4 часа в сутки.
Об этом рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в таких погодных условиях энергосистема испытывает пиковую нагрузку, что может привести к значительным ограничениям электроснабжения.
Самая сложная ситуация прогнозируется в Херсоне, Чернигове и Киеве, где риски отключений являются самыми высокими.
Специалисты призывают граждан заранее подготовиться к возможным перебоям с электроэнергией, рационально потреблять электричество и иметь необходимые запасы на случай длительных отключений.
Не справляется влада - нахер пошли вместе с ахметовичем
А як можна підготуватися до ТРИВАЛИХ відключень??? Особливо у місті???
- Слався Ze!
- Слався Міндіч!
- Слався Цукерман!
- Слався Чернишов!
- Слався Галущенко!
- Слався дЕрьмак!
- Славтесть слуги *****!
16.12.2025 13:40
НЕМАЄ ГРОШЕЙ!!!! ДО ТЕБЕ НЕ ДОХОДИТЬ????!!!!! НЕМАЄ ГРОШЕЙ!!!!!!