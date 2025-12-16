В случае морозов возможны жесткие ограничения электроснабжения: где будет самая сложная ситуация

В случае понижения температуры воздуха до –10°C в Украине электроэнергию могут подавать только 2-4 часа в сутки.

Об этом рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в таких погодных условиях энергосистема испытывает пиковую нагрузку, что может привести к значительным ограничениям электроснабжения.

Самая сложная ситуация прогнозируется в Херсоне, Чернигове и Киеве, где риски отключений являются самыми высокими.

Специалисты призывают граждан заранее подготовиться к возможным перебоям с электроэнергией, рационально потреблять электричество и иметь необходимые запасы на случай длительных отключений.

