У разі морозів можливі жорсткі обмеження електропостачання: де буде найскладніша ситуація
У разі зниження температури повітря до –10°C в Україні електроенергію можуть подавати лише 2-4 години на добу.
Про це розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, Станіслав Ігнатьєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у таких погодних умовах енергосистема зазнає пікового навантаження, що може призвести до значних обмежень електропостачання.
Найскладніша ситуація прогнозується в Херсоні, Чернігові та Києві, де ризики відключень є найвищими.
Фахівці закликають громадян заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електроенергією, раціонально споживати електрику та мати необхідні запаси на випадок тривалих відключень.
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+22 Zero #614287
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