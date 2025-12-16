У разі морозів можливі жорсткі обмеження електропостачання: де буде найскладніша ситуація

У разі зниження температури повітря до –10°C в Україні електроенергію можуть подавати лише 2-4 години на добу.

Про це розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, Станіслав Ігнатьєв, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, у таких погодних умовах енергосистема зазнає пікового навантаження, що може призвести до значних обмежень електропостачання.

Найскладніша ситуація прогнозується в Херсоні, Чернігові та Києві, де ризики відключень є найвищими.

Фахівці закликають громадян заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електроенергією, раціонально споживати електрику та мати необхідні запаси на випадок тривалих відключень.

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