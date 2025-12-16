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Новини Відключення електроенергії
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У разі морозів можливі жорсткі обмеження електропостачання: де буде найскладніша ситуація

Найскладніша ситуація прогнозується в Херсоні, Чернігові та Києві

У разі зниження температури повітря до –10°C в Україні електроенергію можуть подавати лише 2-4 години на добу.

Про це розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, Станіслав Ігнатьєв, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, у таких погодних умовах енергосистема зазнає пікового навантаження, що може призвести до значних обмежень електропостачання.

Найскладніша ситуація прогнозується в Херсоні, Чернігові та Києві, де ризики відключень є найвищими.

Фахівці закликають громадян заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електроенергією, раціонально споживати електрику та мати необхідні запаси на випадок тривалих відключень.

Також читайте: У разі блекаутів у Києві метро, трамваї та тролейбуси замінять автобусами, - ЗМІ

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Київ (20965) Херсон (3904) Чернігів (907) електроенергія (6899) відключення світла (1697)
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Топ коментарі
+22
А що,трирівневого захисту на енергооб'єктах виявилося недостатньо? Де Мустафа?
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16.12.2025 13:32 Відповісти
+20
В Херсоні зрозуміло ,його ******** кацапи цілодобово ,а якого хріна в Києві , для того ,щоб багатії обігрівали свої триповерхові хатинки електроенергією ,простим киянам будуть вимикати світло ,а не пішли б ви нахрін разом зі своїми багатіями.
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16.12.2025 13:33 Відповісти
+18
Наслідки зеленого крадівництва, ушлепки зелені.
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16.12.2025 13:34 Відповісти

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