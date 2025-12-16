У разі блекаутів у Києві метро, трамваї та тролейбуси замінять автобусами, - ЗМІ

У КМДА відповіли, що планують робити із громадським транспортом у разі блекауту.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у відповіді на запит "Телеграфа" повідомили, що розроблено заходи на випадок надзвичайних ситуацій, пов’язаних із відключенням електроенергії, передає Цензор.НЕТ.

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Що готує київська влада на випадок блекаутів

Передусім ці заходи передбачають заміну маршрутів міського наземного електричного транспорту — тролейбусів і трамваїв — автобусним сполученням. За даними департаменту, у разі погіршення ситуації в енергосистемі планується додатковий випуск автобусів на міську маршрутну мережу.

Йдеться саме про додаткові рейси, які мають виходити на маршрути понад той рухомий склад, що щоденно працює у звичному режимі.

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