У разі блекаутів у Києві метро, трамваї та тролейбуси замінять автобусами, - ЗМІ
У КМДА відповіли, що планують робити із громадським транспортом у разі блекауту.
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у відповіді на запит "Телеграфа" повідомили, що розроблено заходи на випадок надзвичайних ситуацій, пов’язаних із відключенням електроенергії, передає Цензор.НЕТ.
Що готує київська влада на випадок блекаутів
Передусім ці заходи передбачають заміну маршрутів міського наземного електричного транспорту — тролейбусів і трамваїв — автобусним сполученням. За даними департаменту, у разі погіршення ситуації в енергосистемі планується додатковий випуск автобусів на міську маршрутну мережу.
Йдеться саме про додаткові рейси, які мають виходити на маршрути понад той рухомий склад, що щоденно працює у звичному режимі.
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