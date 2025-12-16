В случае блэкаутов в Киеве метро, трамваи и троллейбусы заменят автобусами, - СМИ
В КГГА ответили, что планируют делать с общественным транспортом в случае блэкаута.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответе на запрос "Телеграфа" сообщили, что разработаны меры на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии, передает Цензор.НЕТ.
Что готовит киевская власть на случай блэкаутов
Прежде всего, эти меры предусматривают замену маршрутов городского наземного электрического транспорта — троллейбусов и трамваев — автобусным сообщением. По данным департамента, в случае ухудшения ситуации в энергосистеме планируется дополнительный выпуск автобусов на городскую маршрутную сеть.
Речь идет именно о дополнительных рейсах, которые должны выходить на маршруты сверх того подвижного состава, который ежедневно работает в обычном режиме.
оце усім цікаво?