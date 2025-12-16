РУС
В случае блэкаутов в Киеве метро, трамваи и троллейбусы заменят автобусами, - СМИ

Метро, трамваи и троллейбусы заменят автобусами

В КГГА ответили, что планируют делать с общественным транспортом в случае блэкаута.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответе на запрос "Телеграфа" сообщили, что разработаны меры на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии, передает Цензор.НЕТ.

Что готовит киевская власть на случай блэкаутов

Прежде всего, эти меры предусматривают замену маршрутов городского наземного электрического транспорта — троллейбусов и трамваев — автобусным сообщением. По данным департамента, в случае ухудшения ситуации в энергосистеме планируется дополнительный выпуск автобусов на городскую маршрутную сеть.

Речь идет именно о дополнительных рейсах, которые должны выходить на маршруты сверх того подвижного состава, который ежедневно работает в обычном режиме.

Читайте также: Кабмин выделил прифронтовым областям 670 миллионов на топливо для генераторов

КГГА (3024) Киев (26443) Метрополитен (1029) трамвай (202) автобус (108) троллейбус (14) блэкаут (53)
а у москві шо там ?
оце усім цікаво?
16.12.2025 12:02 Ответить
А де ж ви стільки автобусів знайдете ,щоб замінити весь електротранспорт ,і що вони будуть їздити один раз на годину ?
16.12.2025 12:38 Ответить
ни зеленский, ни кличко, ни ахметов не обеспечили безопасность своего народа, надо вас вышвыривать с этого бизнеса на крови
16.12.2025 12:52 Ответить
зато киргиз борется с автомобилистами, застроив Киев, делая заторы, микроклумбы, антипарковочные столбы, велодорожки, полосы общественного транспорта, ломая мосты, метро и нормальный асфальт, ещё и за наличку в транспорте не проедешь, надо оцифроваться, что б же он видел каждого, с тобой не договаривался народ о рабстве
16.12.2025 12:57 Ответить
 
 