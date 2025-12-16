В Україні скоротять тривалість графіків відключення електроенергії, - Свириденко
В Україні планують зменшити тривалість відключень електроенергії для побутових і промислових споживачів завдяки перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, посадовцям вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності. "Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", - зазначила Свириденко.
Премʼєрка уточнила, що зі списків виключили дві категорії споживачів: об’єкти з потужністю менш ніж 100 кВт, а також ті, до яких були підключені інші споживачі, що для справедливого розподілу електроенергії мають підпадати під загальні обмеження.
Визначених споживачів супутнього навантаження, які не є критичними, переведуть на графіки відключень за загальним порядком.
Водночас Свириденко наголосила, що перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.
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