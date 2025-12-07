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Новости Фото Взрыв бытового газа
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Взрыв газа в многоэтажке в Одесской области: двое раненых, мужчина в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ

7 декабря в городе Килия Одесской области произошел взрыв газового баллона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Измаильской РГА.

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Как отмечается, в результате инцидента повреждены межквартирные стены и пострадали два человека. Женщина получила травмы легкой степени, мужчина - в тяжелом состоянии, с открытым переломом нижней конечности, требующим дальнейшей ампутации, и значительными ожогами верхних конечностей и области бедра.

Пожар ликвидирован

Пожар на площади около 50 кв. м ликвидирован, спасательные службы проводят проливку конструкций и дополнительное обследование места происшествия.

взрыв газа в Килии
взрыв газа в Килии
взрыв газа в Килии

Специалисты продолжают работать на локации, чтобы устранить последствия и обеспечить безопасность жителей.

Автор: 

взрыв (6930) Одесская область (4389) Измаильский район (38) Килия (1)
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