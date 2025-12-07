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Новини Фото Вибух побутового газу
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Вибух газу у багатоповерхівці на Одещині: двоє поранених, чоловік у важкому стані. ФОТОрепортаж

7 грудня у місті Кілія на Одещині стався вибух газового балона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ізмаїльської РВА.

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Що вже відомо?

Як зазначається, внаслідок інциденту пошкоджено міжквартирні стіни та постраждали двоє людей. Жінка отримала травми легкого ступеня, чоловік - у тяжкому стані, з відкритим переломом нижньої кінцівки, що потребує подальшої ампутації, та значними опіками верхніх кінцівок і ділянки стегна.

Пожежу ліквідували

Пожежу на площі близько 50 кв. м ліквідовано, рятувальні служби проводять проливку конструкцій та додаткове обстеження місця події.

вибух газу у Кілії
вибух газу у Кілії
вибух газу у Кілії

Фахівці продовжують працювати на локації, щоб усунути наслідки та забезпечити безпеку мешканців.

Автор: 

вибух (4742) Одеська область (4129) Ізмаїльський район (45) Кілія (2)
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