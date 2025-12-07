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Вибух газу у багатоповерхівці на Одещині: двоє поранених, чоловік у важкому стані. ФОТОрепортаж
7 грудня у місті Кілія на Одещині стався вибух газового балона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ізмаїльської РВА.
Що вже відомо?
Як зазначається, внаслідок інциденту пошкоджено міжквартирні стіни та постраждали двоє людей. Жінка отримала травми легкого ступеня, чоловік - у тяжкому стані, з відкритим переломом нижньої кінцівки, що потребує подальшої ампутації, та значними опіками верхніх кінцівок і ділянки стегна.
Пожежу ліквідували
Пожежу на площі близько 50 кв. м ліквідовано, рятувальні служби проводять проливку конструкцій та додаткове обстеження місця події.
Фахівці продовжують працювати на локації, щоб усунути наслідки та забезпечити безпеку мешканців.
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