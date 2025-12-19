Через російські атаки знеструмлені споживачі у п’яти областях України, - "Укренерго"

Станом на ранок 19 грудня після нічних атак РФ без електропостачання залишаються споживачі в п’яти областях України.

Про це повідомляє "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

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За даними оператора енергосистеми, вночі російські війська атакували енергооб’єкти у кількох регіонах. Унаслідок цього зранку знеструмлення зафіксовані в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях.

В "Укренерго" зазначили, що всюди, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. На інших об’єктах енергетики очікують відповідного дозволу від військових.

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Також повідомляється, що станом на 9:30 19 грудня споживання електроенергії в Україні на 1,9% перевищує показники попереднього дня. Причиною стало зниження температури повітря у більшості регіонів.

У регіонах, де діють погодинні відключення, енергетики закликають громадян до ощадливого споживання електроенергії. Зокрема, рекомендують максимально обмежити використання потужних електроприладів та за можливості переносити енергоємні процеси на нічний час - після 23:00.

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