Через російські атаки знеструмлені споживачі у п’яти областях України, - "Укренерго"
Станом на ранок 19 грудня після нічних атак РФ без електропостачання залишаються споживачі в п’яти областях України.
Про це повідомляє "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
За даними оператора енергосистеми, вночі російські війська атакували енергооб’єкти у кількох регіонах. Унаслідок цього зранку знеструмлення зафіксовані в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях.
В "Укренерго" зазначили, що всюди, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. На інших об’єктах енергетики очікують відповідного дозволу від військових.
Також повідомляється, що станом на 9:30 19 грудня споживання електроенергії в Україні на 1,9% перевищує показники попереднього дня. Причиною стало зниження температури повітря у більшості регіонів.
У регіонах, де діють погодинні відключення, енергетики закликають громадян до ощадливого споживання електроенергії. Зокрема, рекомендують максимально обмежити використання потужних електроприладів та за можливості переносити енергоємні процеси на нічний час - після 23:00.
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