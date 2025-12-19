На бригаду енергетиків у Дніпрі напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло

У Дніпрі на бригаду енергетиків було скоєно неодноразові напади з боку мешканців будинків по вулиці Академіка Янгеля. Інциденти призвели до тілесних ушкоджень працівника енергокомпанії та затримки відновлення електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Центральна енергетична компанія".

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"Шановні споживачі, повідомляємо, що під час виконання службових обов'язків оперативно-виїзною бригадою ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", на неї здійснено неодноразовий напад мешканцями будинків по вулиці Академіка Янгеля, які раніше не відключалися через перебування на лінії з критичною інфраструктурою, а тепер відключаються у ручному режимі", - ідеться в повідомленні.

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Заподіяні тілесні ушкодження

На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника. Також ці інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання підчерги 5.2.

Причина нападу на енергетиків у Дніпрі

Повідомляємо мешканців цих будинків, що перебування їх будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає їм якесь привілейоване становище, тому ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" буде здійснювати всі необхідні заходи, щоб відключати ці будинки на рівних умовах з іншими мешканцями міста.

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Написали заяву до поліції

Також попереджаємо мешканців будинків, які здійснювали ці напади, що матеріали передані до Національної поліції для відкриття кримінального впровадження відповідно до чинного законодавства України.