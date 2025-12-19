На бригаду енергетиків у Дніпрі напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло
У Дніпрі на бригаду енергетиків було скоєно неодноразові напади з боку мешканців будинків по вулиці Академіка Янгеля. Інциденти призвели до тілесних ушкоджень працівника енергокомпанії та затримки відновлення електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Центральна енергетична компанія".
"Шановні споживачі, повідомляємо, що під час виконання службових обов'язків оперативно-виїзною бригадою ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", на неї здійснено неодноразовий напад мешканцями будинків по вулиці Академіка Янгеля, які раніше не відключалися через перебування на лінії з критичною інфраструктурою, а тепер відключаються у ручному режимі", - ідеться в повідомленні.
Заподіяні тілесні ушкодження
На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника. Також ці інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання підчерги 5.2.
Причина нападу на енергетиків у Дніпрі
Повідомляємо мешканців цих будинків, що перебування їх будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає їм якесь привілейоване становище, тому ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" буде здійснювати всі необхідні заходи, щоб відключати ці будинки на рівних умовах з іншими мешканцями міста.
Написали заяву до поліції
Також попереджаємо мешканців будинків, які здійснювали ці напади, що матеріали передані до Національної поліції для відкриття кримінального впровадження відповідно до чинного законодавства України.
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