Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, АЗС та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є пошкодження.
Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Протягом дня російська армія била по Нікопольщині – Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Ворог спрямовував на район FPV-дрони, скинув боєприпас з БпЛА, гатив артилерією.
Унаслідок російських ударів пошкоджені інфраструктура, АЗС і 4 приватні оселі.
Криворізький район
На Криворіжжі агресор поцілив по Грушівській громаді безпілотником. Понівечені господарські споруди.
Синельниківський район
Па Синельниківщині противник влучив КАБом по Дубовиківській громаді.
Пошкоджені житлові будинки, лінія електропередач.
Наслідки ворожих ударів
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