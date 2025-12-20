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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, АЗС та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Протягом дня російська армія била по НікопольщиніНікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Ворог спрямовував на район FPV-дрони, скинув боєприпас з БпЛА, гатив артилерією.

Унаслідок російських ударів пошкоджені інфраструктура, АЗС і 4 приватні оселі.

Криворізький район

На Криворіжжі агресор поцілив по Грушівській громаді безпілотником. Понівечені господарські споруди.

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Синельниківський район

Па Синельниківщині противник влучив КАБом по Дубовиківській громаді.

Пошкоджені житлові будинки, лінія електропередач.

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Наслідки ворожих ударів

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

обстріл (34993) Нікополь (1580) Дніпропетровська область (5222) Криворізький район (430) Нікопольський район (829) Синельниківський район (583)
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