Привласнили понад 50 мільйонів гривень: поліцейські викрили шахраїв у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили шахраїв у Дніпрі: зловмисники підробляли судові рішення і на підставі виконавчих проваджень списували кошти з рахунків клієнтів банку на картки підконтрольних дропів.

Фігурантам повідомлено про підозри. Їм загрожує до 12 років в’язниці, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

До складу групи входили семеро мешканців міста Дніпро. Серед них - директор одного з відділень банківської установи, який передавав співучасникам інформацію про стан рахунків клієнтів банку.

Зловмисники, серед яких також були двоє приватних виконавців, підробляли судові рішення щодо стягнення заборгованостей та виконавчі написи нотаріусів. На підставі фіктивних документів фігуранти виносили рішення про відкриття виконавчих проваджень та арешт майна. Надалі з рахунків громадян примусово списувалися кошти за неіснуючою заборгованістю.

Привласнені кошти фігуранти переказували на підконтрольні банківські картки, оформлені на дропів або так званих "грошових мулів" і обготівковували їх.

Наразі задокументовано 11 епізодів протиправної діяльності. Сума завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень.

Поліцейські провели 15 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, в їхніх автомобілях, а також за місцями проживання дропів, через картки яких виводилися привласнені кошти. Вилучено компʼютерну техніку, 9 принтерів, майже два десятки мобільних телефонів, чотири автомобілі, банківські картки, а також майже 320 тисяч гривень, понад 20 тисяч доларів готівкових коштів, підроблені документи на бланках державного зразка тощо.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри:

Шахрайство,

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів,

Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Санкція найтяжчої статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриттю зловмисників сприяли співробітники банківської установи.











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