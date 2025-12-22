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Присвоили более 50 миллионов гривен: полицейские разоблачили мошенников в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские разоблачили мошенников в Днепре: злоумышленники подделывали судебные решения и на основании исполнительных производств списывали средства со счетов клиентов банка на карты подконтрольных дропов.

Фигурантам сообщено о подозрениях. Им грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

В состав группы входили семеро жителей города Днепр. Среди них - директор одного из отделений банковского учреждения, который передавал соучастникам информацию о состоянии счетов клиентов банка.

Злоумышленники, среди которых также были двое частных исполнителей, подделывали судебные решения о взыскании задолженностей и исполнительные надписи нотариусов. На основании фиктивных документов фигуранты выносили решения об открытии исполнительных производств и аресте имущества. В дальнейшем со счетов граждан принудительно списывались средства по несуществующей задолженности.

Присвоенные средства фигуранты переводили на подконтрольные банковские карты, оформленные на дропов или так называемых "денежных мулов", и обналичивали их.

На данный момент задокументировано 11 эпизодов противоправной деятельности. Сумма нанесенного ущерба превышает 50 миллионов гривен.

Полицейские провели 15 обысков по местам проживания и работы фигурантов, в их автомобилях, а также по местам проживания дропов, через карты которых выводились присвоенные средства. Изъяты компьютерная техника, 9 принтеров, почти два десятка мобильных телефонов, четыре автомобиля, банковские карты, а также почти 320 тысяч гривен, более 20 тысяч долларов наличных средств, поддельные документы на бланках государственного образца и т.д.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрениях:

  • Мошенничество.
  • Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.
  • Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Санкция самой тяжелой статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разоблачению злоумышленников способствовали сотрудники банковского учреждения.

полиция
полиция
полиция
полиция
полиция

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Автор: 

Нацполиция (17048) Днепропетровская область (5406)
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