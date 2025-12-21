РУС
Почти 147 тыс. человек эвакуировано с 1 июня из прифронтовых территорий, - Минразвития

Эвакуация из прифронтовых территорий

Продолжается эвакуация населения из прифронтовых регионов Украины в более безопасные населенные пункты.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с 1 июня из прифронтовых территорий в более безопасные области эвакуировано почти 147 тыс. человек, среди них более 16,5 тыс. детей и более 5 тыс. человек с ограниченной мобильностью.

Эвакуация в областях

"Если ситуация с безопасностью в громаде усложняется, важно не медлить с решением об эвакуации. Сейчас созданы необходимые условия, чтобы люди могли выехать организованно, безопасно и могли рассчитывать на дальнейшую поддержку. Мы призываем жителей прифронтовых громад пользоваться этими возможностями, ведь эвакуация может спасти вашу жизнь", - подчеркнул заместитель министра Алексей Рябикин.

Транзитные центры

Отмечается, что в настоящее время функционирует 21 транзитный центр для приема эвакуированных граждан. Больше всего людей принимают центры, расположенные в Павлограде и Волоском Днепропетровской области, а также в городе Лозовая Харьковской области.

В транзитных центрах люди получают комплексную помощь: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также получить финансовую поддержку от государства и гуманитарных организаций.

Места проживания ВПЛ

В местах временного проживания внутренне перемещенных лиц общее количество койко-мест для временного размещения достигает более 80,5 тыс., из которых более 7,3 тыс. — остаются свободными для поселения.

Со своей стороны, областные военные администрации развертывают дополнительные койко-места для эвакуированного населения. По состоянию на 1 декабря дополнительно развернуто более 15,2 тыс. новых койко-мест, в том числе около 396 для маломобильных лиц.

Кто проводит эвакуацию

Эвакуация осуществляется совместными усилиями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, громад, волонтеров и международных партнеров.

На прифронтовых территориях работают специальные группы ГСЧС "Феникс" и спецподразделения Национальной полиции Украины "Белый Ангел". Они оснащены бронированным транспортом, медицинскими средствами и необходимым оборудованием для перевозки маломобильных людей.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Москальковой и Красному Кресту из-за похищения оккупантами 50 человек в Сумской области.

Автор: 

а скільки не евакуйовано? наприклад, через відмову
21.12.2025 14:20 Ответить
Оце справжні біженці, тільки вони мали мати бути відправлені до Європи, а не хитросракі жіночки з усієї країни, щоб влаштувати особисте життя і знищити націю з тилу.
21.12.2025 14:35 Ответить
 
 