Новости Бои у приграничья Сумщины
В ВСУ подтвердили принудительный вывоз россиянами более 50 гражданских из Сумщины

Грабовське

Российские войска, нарушив государственную границу Украины в районе Грабовского в Сумской области, провели незаконный вывоз более 50 гражданских жителей из приграничного населенного пункта.

Об этом офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой рассказал в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского

Лиховой сообщил, что в результате наступления противника Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского. Там сейчас продолжаются стабилизационные действия, уточнил он.

В то же время после захвата россиянами населенного пункта более 50 гражданских граждан Украины были принудительно вывезены на территорию Российской Федерации. В основном это мужчины и женщины старшего возраста, одной из них 89 лет. Почти все из них ранее отказывались эвакуироваться вглубь территории Украины, подчеркнул Лиховой.

Расследование российского преступления

Правоохранители уже расследуют принудительную депортацию гражданских, а ВСУ расценивают это как нарушение Женевской конвенции.

Военные также призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться. Вместе с тем Сумские власти организовали этот процесс - уже эвакуировано более 30 тысяч человек, еще почти 5700 человек (из них 38 детей) не согласились, добавил офицер.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.

+11
Це тільки з українською владою можна сперечатись та вимагати, а прийшов кацап то шнеля-шнеля, язик в жопу і на мордор. Теж саме і з ухилянтами, не дай боже прийдуть кацапи то повиковирюють всіх з квартр, будинків та заставлять воювати тільки вже проти своїх. Тоді вони нехай кацапам і розкажуть про кАнстітуцію та примусову мобілізацію...
21.12.2025 10:34 Ответить
+9
А зачем они пошли с кацапами? Надо было отказаться с ними идти, как отказались от эвакуации. Раз не отказались уходить, не бегали с камерами, как вокруг ТЦК, не жалуются в соцсетях, значит они добровольно эмигрировали в свинарник.
21.12.2025 10:24 Ответить
+7
Вивезення/виселлення цивільних з прифронтових територій треба зробити примусовим. Їх наявність у зонах бойових дій зв'язує руки Силам оборони в виборі засобів ураження, методів знищення агресора і окрім того дає можливість окупантам переховуватися, грітися і зарчуватися, здійснюючи накопичення.
21.12.2025 10:27 Ответить
Є багато причин у відмові про виїзд з прикордонних районів в глиб України Це від "помру на своїй землі",до " зустрічі з своїми братами-кацапами"Старих людей я розумію і наверно поступив би так само---залишився б вмирати ,щоб поховали біля своїх близьких і рідних А здорових і молодих ---НЕ РОЗУМІЮ, Переважна таких більшість--це звичайні ждуни. Для низ Україна ніколи не була їхньою Батьківщиною.
21.12.2025 10:22 Ответить
наверно (суржик кацапського)- українською "напевно"
21.12.2025 10:54 Ответить
а ховати хто буде? 89 річній бабі яму копатимуть дві 80 річні ? так вони поки докопають помруть .
21.12.2025 11:26 Ответить
Коли до тебе прийдуть з автоматами, ти будешь робити що тобі скажуть без питань
21.12.2025 11:02 Ответить
" ...ЗСУ розцінює це як порушення Женевської конвенції" - кацапи вже давно офіційно вийшли з Женевської конвенції, тому срати вони на неї хотіли.
21.12.2025 10:32 Ответить
ЗСУ швидко "відійшли" при наступі противника, драпанули ну тобто тактично покращили свої позиції.
21.12.2025 10:32 Ответить
Жаль шо тебе там не було. Ти б показав як нАдА...
21.12.2025 10:37 Ответить
Так і тебе там не було. Я просто майже повністю процитував текст новини, якщо ти не здогадався.
21.12.2025 10:40 Ответить
А до чого тут я? Це ж ти знаєш шо та як там було і критикуєш, що ЗСУ шось неправильно зробили.
21.12.2025 10:44 Ответить
І трохи додали від себе, починаючи зі слова драпанули
21.12.2025 12:16 Ответить
Читав в пабліках Сум коменти, що ті люди добровільно поїхали. Там були одні пенсіонери, нікуди виїжати в тил не хотіли і навіть ходили через кордон в кацапський магазин. Тобто ніякого укріпленого кордону там просто немає, за городами вже рашка.
21.12.2025 10:34 Ответить
А до кацапів захотіли?
21.12.2025 10:38 Ответить
Типу того
21.12.2025 10:44 Ответить
Як це "ходили до кацапів в магазин",їм що,пенсію у ржубєлях Україна виплачувала?
21.12.2025 11:27 Ответить
Пишуть " ходили по хліб" і що там "за городами" вже рашка, ні мін, ні загороджен. Таке я читав, сам не знаю
21.12.2025 11:36 Ответить
Чим вони у кацапському магазині розраховувалися,натурою?
21.12.2025 11:44 Ответить
думаєш місцеві бариги не можуть поміняти їм рублі по вигідному для себе курсі ?
21.12.2025 11:48 Ответить
точно , в кацапський магазин з гривнями ! вірю, вірю ! подивись по карті де найближче кацапське село .
21.12.2025 11:34 Ответить
менше ніж за один кілометр. ти куди на карті дивишся ?
21.12.2025 11:41 Ответить
Так вони більшу частину життя прожили за часів СССР , з якого це дива їм кацапів боятись ,що кацапи якісь інші стали ,ніж були до 1991 року ?
21.12.2025 10:41 Ответить
І шо? Я теж пів свого життя прожив в совку, але кацапів ненавиджу і тоді, а зараз тим паче.
21.12.2025 10:48 Ответить
Які ми патріоти ,напевно за совітів не був ні жовтеням ,ні піонером ,ні комсомольцем ,не люблю коли починають розповідати казки про себе ,як вони були дисидентами за совітів. Не вірю .бо знаю хто чого був вартий,всі були однакові.
21.12.2025 10:53 Ответить
Добре що хоч західний кордон справно охороняють прикордонники..
На східньому кордоні, як виявилось, їх просто не має.
21.12.2025 10:45 Ответить
Як виявилось, на східному у нас війна.
Ти, напевно, про то й не здогадувався..
21.12.2025 11:09 Ответить
Він мав на увазі східну Сумщині. Дійсно нікого не було, обісралися.
21.12.2025 11:16 Ответить
і шо вони навить не відмовлялися від евакуації....да їх і не запитували...
21.12.2025 10:50 Ответить
Додалася ще одна сіра зона, а може і нова ділянка фронту.
21.12.2025 10:50 Ответить
Це говорить про те що в тому місці ми не контролюємо наш кордон. Але чому? Де наші прикордонники?
21.12.2025 10:57 Ответить
На західному кордоні
21.12.2025 11:55 Ответить
в дупі мали кацапи вашу женевську конвенцію,тепер мають без единого постріла,халявний "обмінний фонд"
21.12.2025 11:06 Ответить
Військові також закликають мешканців прикордонних територій евакуюватися. Водночас Сумська влада організувала цей процес - вже евакуйовано понад 30 тисяч осіб, ще майже 5700 людей (з них 38 дітей) не погодились, додав офіцер. Джерело: https://censor.net/ua/n3591626,
що значить не погодилися? Зона можливих бойових дій, переміщення наших війск і техніки, й тримати поряд ждунів й тих хто за банку варєння та печіво буде все зливати ворогу?
21.12.2025 12:06 Ответить
 
 