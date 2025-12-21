В ВСУ подтвердили принудительный вывоз россиянами более 50 гражданских из Сумщины
Российские войска, нарушив государственную границу Украины в районе Грабовского в Сумской области, провели незаконный вывоз более 50 гражданских жителей из приграничного населенного пункта.
Об этом офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой рассказал в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского
Лиховой сообщил, что в результате наступления противника Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского. Там сейчас продолжаются стабилизационные действия, уточнил он.
В то же время после захвата россиянами населенного пункта более 50 гражданских граждан Украины были принудительно вывезены на территорию Российской Федерации. В основном это мужчины и женщины старшего возраста, одной из них 89 лет. Почти все из них ранее отказывались эвакуироваться вглубь территории Украины, подчеркнул Лиховой.
Расследование российского преступления
Правоохранители уже расследуют принудительную депортацию гражданских, а ВСУ расценивают это как нарушение Женевской конвенции.
Военные также призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться. Вместе с тем Сумские власти организовали этот процесс - уже эвакуировано более 30 тысяч человек, еще почти 5700 человек (из них 38 детей) не согласились, добавил офицер.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.
