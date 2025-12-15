РУС
Вражеские дроны снова атаковали приграничье Сумщины: погиб гражданский, еще двое ранены

Сумская область под ударами дронов: 1 погибший и 2 раненых

В приграничных громадах Сумщины гражданские снова становятся мишенью вражеских ударов.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Великописаревская громада

68-летний мужчина ехал на велосипеде, когда в него попал вражеский дрон. К сожалению, человек погиб.

Также к медикам обратился 72-летний житель громады, который вчера пострадал от атаки российского дрона. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Глуховская громада

Сегодня в результате удара вражеского дрона ранения получил 60-летний мужчина.

Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь

