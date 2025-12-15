167 0
Вражеские дроны снова атаковали приграничье Сумщины: погиб гражданский, еще двое ранены
В приграничных громадах Сумщины гражданские снова становятся мишенью вражеских ударов.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Великописаревская громада
68-летний мужчина ехал на велосипеде, когда в него попал вражеский дрон. К сожалению, человек погиб.
Также к медикам обратился 72-летний житель громады, который вчера пострадал от атаки российского дрона. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Глуховская громада
Сегодня в результате удара вражеского дрона ранения получил 60-летний мужчина.
Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь
