Сутки в Сумской области: в результате вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 1 - пострадал
В течение суток, с утра 14 декабря до утра 15 декабря 2025 года, российские войска осуществили 100 обстрелов по 32 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Раненые и погибшие в результате вражеских обстрелов
В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибший и раненый среди мирных жителей.
В Великописаревской громаде в результате удара FPV-дроном погиб 62-летний мужчина.
В Сумской громаде в результате удара вражеского дрона ранен 62-летний мужчина.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА, сбрасывание ВОГ с БПЛА, РСЗО:
- более 10 ударов КАБ;
- более 10 сбрасываний ВОГ с БПЛА;
- до 10 ударов РСЗО;
- 15 ударов БПЛА.
Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, объекты гражданской инфраструктуры, 3 частных автомобиля;
- в Белопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Середино-Будской громаде повреждены нежилое помещение, объект гражданской инфраструктуры, дом, легковой автомобиль;
- в Речковской громаде уничтожен частный жилой дом;
- в Дружбовской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Николаевской сельской громаде повреждено частное домовладение;
- в Зноб-Новгородской громаде поврежден забор домовладения;
- в Глуховской громаде разрушен частный жилой дом;
- в Шосткинской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, есть повреждения в жилом секторе.
