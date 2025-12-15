РУС
Сутки в Сумской области: в результате вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 1 - пострадал

В Безопасность ситуации в Сумской области пояснили, что дает освобождение Кондратовки под Сумами

В течение суток, с утра 14 декабря до утра 15 декабря 2025 года, российские войска осуществили 100 обстрелов по 32 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Раненые и погибшие в результате вражеских обстрелов

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибший и раненый среди мирных жителей.

В Великописаревской громаде в результате удара FPV-дроном погиб 62-летний мужчина.

В Сумской громаде в результате удара вражеского дрона ранен 62-летний мужчина.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА, сбрасывание ВОГ с БПЛА, РСЗО:

  • более 10 ударов КАБ;
  • более 10 сбрасываний ВОГ с БПЛА;
  • до 10 ударов РСЗО;
  • 15 ударов БПЛА.

Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, объекты гражданской инфраструктуры, 3 частных автомобиля;
  • в Белопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Середино-Будской громаде повреждены нежилое помещение, объект гражданской инфраструктуры, дом, легковой автомобиль;
  • в Речковской громаде уничтожен частный жилой дом;
  • в Дружбовской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Николаевской сельской громаде повреждено частное домовладение;
  • в Зноб-Новгородской громаде поврежден забор домовладения;
  • в Глуховской громаде разрушен частный жилой дом;
  • в Шосткинской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, есть повреждения в жилом секторе.

