В Херсонской области в результате вражеских обстрелов 5 человек ранены, еще 1 человек получил травмы в результате подрыва

Российская армия продолжает терроризировать деоккупированное правобережье Херсонщины, накрывая Херсонский и Бериславский районы, областной центр и пригороды огнем из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, применяя БПЛА различных типов.

За прошедшие сутки от вражеских атак пострадали Херсон, Антоновка, Велетенское, Кизомыс, Белозерка, Садовое, Софиевка, Чернобаевка, Днепровское, Камышаны, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Тягинка, Урожайное, Новорайск, Золотая Балка, Одрадокаменка, Ольговка, Львово, Бургунка, Казацкое, Веселое.

Повреждения в результате российских атак

В результате обстрелов повреждены 15 объектов: пять многоквартирных и четыре частных дома, супермаркет, четыре автомобиля, складские помещения фермерского хозяйства.

Россияне нанесли ракетные удары с вертолетов по Одрадокаменке.

Из реактивных систем залпового огня били по Золотой Балке.

В Новорайске оккупанты направили ударный беспилотник на территорию фермерского хозяйства. В результате взрыва повреждены складские помещения и автомобиль.

Артиллерийским огнем поврежден частный дом в Белозерке. Еще один частный дом поврежден в Камышанах в результате атаки FPV-дроном.

Ранены в результате вражеских обстрелов

В Чернобаевке военные РФ атаковали ударным БПЛА гражданский автомобиль. 50-летняя женщина получила взрывную травму и ранения лица, транспортное средство уничтожено. Повреждены супермаркет и еще один автомобиль.

В Белозерке на кассетном боеприпасе подорвался 51-летний мужчина. Он получил взрывную травму, огнестрельные осколочные ранения таза и ног.

Утром в Днепровском районе Херсона российские военные целенаправленно сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль, который заезжал на территорию больницы. Пострадали 58-летняя медсестра и ее 62-летний муж. Оба получили минно-взрывные травмы, резаные раны лица и острую реакцию на стресс. Транспортное средство семьи повреждено.

В результате артобстрелов жилых кварталов получили ранения 83-летняя женщина и 55-летний мужчина. У обоих минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Повреждениям подверглись частный и три многоквартирных дома.

По району враг бил и из реактивных систем залпового огня.

От артобстрелов пострадала прибрежная часть Центрального района города, там повреждены два многоквартирных дома.

На местах российских обстрелов работали все экстренные службы.

