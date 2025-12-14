Войска РФ нанесли удар дроном по больнице в Херсоне: есть раненые

Сегодня, 14 декабря, ориентировочно в 08:00 войска РФ атаковали с дрона одну из больниц в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Есть раненые

По данным ОГА, под вражеский удар попали 58-летняя медсестра и 62-летний мужчина. Они получили взрывные травмы и ранения лица.

Пострадавшие госпитализированы.

Удар по Чернобаевке

Также сообщается, что ориентировочно в 7:15 российские оккупанты атаковали с БПЛА гражданский автомобиль в Чернобаевке.

В результате удара пострадала 50-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму и ранения лица.

Обстрелы за сутки

По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Днепровское, Кизомыс, Янтарное, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Дарьевка, Новотягинка, Берислав, Томарино, Гавриловка, Золотая Балка, Михайловка, Отрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Миловое, Дудчаны, Качкаровка, Червоный Маяк, Веселое и город Херсон.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 3 частных дома. Также оккупанты повредили троллейбусную линию и автобус.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Что предшествовало?

Напомним, накануне из-за атак РФ был обесточен Херсон и часть Херсонской области.

По данным ОВА, сроки восстановления Херсонской ТЭЦ прогнозировать невозможно, район станции под обстрелами.

