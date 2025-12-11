Сроки восстановления Херсонской ТЭЦ прогнозировать невозможно, район станции под обстрелами, - ОВА
В результате остановки работы Херсонской ТЭЦ без отопления осталось около 50% города.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Прогнозировать сроки восстановления сейчас невозможно, район станции находится под постоянным огнем, были дни, когда 9 часов работники не могли выйти даже из укрытия, потому что постоянно прилетали дроны, контролировавшие эту территорию", - сказал он.
Сейчас готовятся альтернативные решения, отметил Прокудин.
"Рассматриваем обустройство пунктов обогрева в укрытиях Херсона, параллельно работаем с международными партнерами, в частности, во время встречи с ООН получили подтверждение, что кластеры прорабатывают вопрос передачи альтернативных средств обогрева, и электро-, и газовых обогревателей, и Ecoflow, и павербанков. Также "Нафтогаз Украины" работает над обеспечением жителей электрическими и газовыми обогревателями, уже первая тысяча таких обогревателей идет в Херсонскую область", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что работа Херсонской ТЭЦ приостановлена в результате российских ударов.
А де ж....
Потужне Сонцесяйне "під контролем самого.... " ...
Де РЕБ
Де мобільні групи
Де детектори дронів
Де ШІ-ППО
Де дрони пепехоплювальні-пепехоплювачі
Де антидронові ружжа???
Все це оте, що Гундос розповідає " під невпинним керівництвом та постійно особисто доповідають"...
Мля...
"в які 9 годин процівникі не могли просто вийти з укриття "