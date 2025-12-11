Строки відновлення Херсонської ТЕЦ прогнозувати неможливо, район станції під обстрілами, - ОВА

Внаслідок зупинки роботи Херсонської ТЕЦ без опалення залишилося близько 50% міста.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Прогнозувати строки відновлення зараз неможливо, район станції перебуває під постійним вогнем, були дні, в які 9 годин працівники не могли вийти просто навіть з укриття, тому що постійно прилітало, дрони контролювали цю територію", - сказав він.

Наразі готують альтернативні рішення, зазначив Прокудін.

Читайте також: Російські обстріли практично знищили Херсонську ТЕЦ, – "Нафтогаз". ФОТО

"Розглядаємо облаштування пунктів обігріву в укриттях Херсона, паралельно працюємо з міжнародними партнерами, зокрема, під час зустрічі з ООН отримали підтвердження, що кластери опрацьовують питання передачі альтернативних засобів обігріву, і електро, і газових обігрівачів, і Ecoflow, і павербанків. Також "Нафтогаз України" працює над забезпеченням мешканців електричними та газовими обігрівачами, вже перша тисяча таких обігрівачів йде до Херсонщини". - додав він.

Читайте: Дрони влучили по Дорогобузькій ТЕЦ у Смоленській області РФ

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що роботу Херсонської ТЕЦ призупинено внаслідок російських ударів.

Також читайте: Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, 8 дістали поранення. ФОТОрепортаж