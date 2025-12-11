Дрони влучили по Дорогобузькій ТЕЦ у Смоленській області РФ

У ніч проти 11 грудня українські безпілотники атакували Смоленську область. Під ударом, імовірно, опинилися два підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За словами місцевих, безпілотники атакували Дорогобузьку ТЕЦ та завод по виробництву мінеральних добрив і азотних сполук - ПАТ "Дорогобуж".

Дорогобузька ТЕЦ

Дорогобузька ТЕЦ - найстаріша ТЕЦ області. Розташована в селищі Верхньодніпровський, Дорогобузького району Смоленської області.

Потужності:

електрична потужність: за даними різних агрегатів - близько 90 МВт.

теплова потужність (для опалення / гарячої води) - близько 392,2 Гкал/год.

Є ключовим джерелом теплопостачання для населених пунктів Дорогобузького району. У опалювальний період від стабільної роботи станції безпосередньо залежить забезпечення житлового фонду теплом і гарячою водою.

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Електроенергія, що виробляється ТЕЦ, надходить як для місцевих споживачів, так і в загальну енергомережу, що робить станцію важливим елементом регіональної енергосистеми Смоленської області.

ПАТ "Дорогобуж"

ПАТ "Дорогобуж" - велике публічне акціонерне товариство, що входить до складу холдингу "Акрон" і є одним з провідних виробників мінеральних добрив і хімічної продукції в Росії, розташоване в Смоленській області, що виробляє азотні та складні добрива, аміак, аміачну селітру та інші хімікати, з багатою історією і значним внеском у хімічну промисловість.

Є великим містоутворюючим підприємством для Дорогобузького району Смоленської області.

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